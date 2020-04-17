【爆紅短片】BBC拍攝黑人抬棺跳舞影片爆紅　揭示獨部落獨特「視死如生」文化

▲ 黑人抬棺跳舞影片爆紅，揭示獨部落獨特「視死如生」文化。

在香港文化中，喪禮通常都較為傷感。但近日網上熱爆一條「黑人抬棺舞」影片，影片中有4個黑人穿著整齊西裝，合力抬著一副棺材，搭配音樂跳舞，非常違和。其實這是來自非洲國家加納的喪禮，當地人有著「視死如生」的喪葬傳統，亡者的家屬會選擇以較為歡快的方式與亡者道別，甚至會訂製各項各樣的特別棺材。

近日網絡熱爆瘋傳「黑人抬棺」影片，二次創作者一般會先剪輯一些片中人遇意外受傷，或遇上驚險一刻、走出鬼門關的畫面，然後當片中人逃過大難一刻便會播出「黑人抬棺」的畫面：

扛著棺材跳舞突圍而出

事實上，該段「黑人抬棺」影片是2017年《BBC News Africa》到加納採訪當地獨特的殯儀文化。

於加納人認為死亡不止是悲傷的代表，還代表亡者在另一個世界得到新生，但「黑人抬棺」的文化是由Benjamin Aidoo帶起。他15歲開始，就會在課餘時間去殯儀社打工賺錢。到2000年，迦納經濟起飛，葬禮開始講求排場，有時會安排舞者、DJ及主持人。

▲ Benjamin Aidoo 19歲創業，帶起獨特的文化。

一個葬禮能花光當地打工仔一年的收入，所以也越來越多人入行，Benjamin也在當時開了公司。在激烈的競爭中，讓他爆紅的原因是因為一名酋長的家屬希望儀隊「扛著棺材跳舞」，這個特別的要求讓其他業者拒絕。

Benjamin考慮後決定自己編舞，又用豪華禮車出殯，他亦安排儀隊全部穿上西裝，因為隆重的衣著能夠表達對死者的敬重，結果在當地爆紅，成為業界最標準。即使他是CEO，仍然親力親為做好每個工，不時會擔任抬棺首席。

2017年《BBC News Africa》亦有去當地採訪這個團隊，當地Benjamin也有提到，他們會詢問客戶想要慎重莊嚴的風格，還是增加跳舞的風格，只要客人要求他們都會做。

按死者喜好製棺材

按照加納「視死如生」的思維，當地人亦衍生出獨特的棺材設計和雕刻手藝。他們會根據死者的地位、喜好及職業等，做出不同的棺材，就如藝術品一樣。

▲ 啤酒及煙盒也可以製成棺材。

這些棺材基本上分為動物類、美食類、職業類及夢想類等等。在加納，穩定的工作是一個人社會地位的象徵，因此他們會將死者職業上常用的物價製成棺材，如消防車及針管等等。

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責任編輯：黃俊賢