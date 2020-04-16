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【齊心抗疫】古天樂發起網上抗疫騷 　演藝人協會4.25群星為港人打氣

娛樂 19:50 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

古天樂演藝人協會將舉行免費抗疫騷。

新冠肺炎肆虐，許冠傑上周日舉行音樂會為市民打氣，錄得逾600萬人收看，有見及此，香港演藝人協會亦於下周六（25日）與網站YouTube合作搞網上抗疫騷。

上周日許冠傑舉行的一小時網上演唱會，錄得達644萬觀看人數，成功引起話題及全球關注，並籌得約37萬捐款予前通利失業員工。

有指香港演藝人協會希望緊接為抗疫出力，現時演藝人協會跟YouTube合作，定於下周六在網上舉行一場4小時抗疫騷。

除了不少演藝人參與外，協會亦歡迎全球YouTuber通過網絡一齊參與。

古天樂為抗疫一呼百應。（經濟日報圖片）

【疫境同行】古天樂拍短片為市民疫境打氣　古仔：香港人唔懦弱【有片】

據知，古天樂任會長的演藝人協會，今次會擔任協辦機構，群星抗疫騷於4月25日下午5點至9點在網上直播。

現時古天樂正聯絡多位藝人，據知抗疫騷的主旨是響應醫護及政府呼籲，目的希望大家留在家中抗疫，同時演藝人已答應參與今次網上演出。

在古天樂一呼百應下，現時已暫定的演出包括夏韶聲網上教唱歌，蔡一傑會教煮餸，林德信和林芊妤都會教瑜伽，而森美亦答允演出，至於其他演藝人將於日內確認演出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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