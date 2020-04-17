【留家抗疫】跟GoUSA TV節目網上遊美國　足不出戶遊宏偉大峽谷【內附連結】

▲ 透過美國國家旅遊局的GoUSA TV平台，足不出戶也可在網上感受大峽谷的宏偉。(官方FACEBOOK圖片)

呆在家中抗疫，不能外遊，唯有看些旅遊節目繼續開濶眼界，平衡心理吧。美國國家旅遊局的GoUSA TV平台，每周都會推出新節目，讓大家即使待在家，也可以線上探索美國。GoUSA TV是一個毋須訂閱、註冊且完全免費的平台，提供了許多第一手的旅遊資訊。

4月推出的3部最新節目，將帶觀眾以新鮮的視角來體驗最在地且獨特的美國。精彩內容包括：《開拓者步道》（Trails ＆Trailblazers）、《夯玩加州》（California Pop）、《戀愛好好玩》（Lucky in Love）。另外，還有最新的授權短影片系列Atlas Obscura《獵奇之旅》，及由名廚Anthony Bourdain出演的《波登不設限》（No Reservations）。

4月17日：獵奇之旅-授權影片 （Atlas Obscura）

《獵奇之旅》可帶觀眾去看美國最稀奇特別的景點與活動：從位於芝加哥的世界最大雞蛋，到跳入南卡羅萊納州聖喬治的世界穀物節中充滿砂礫的游泳池。

這一系列授權影片將著重於15個新興獨特景點：夏威夷歐胡島（Oahu）雄偉的Koko火山口（Koko Crater）、阿拉斯加的Bore Tide衝浪文化以及內華達州維吉尼亞市中一個仍然活躍的鬼城。

4月23日：夯玩加州 （California Pop）

在這5集的節目中帶觀眾穿越加州，體驗加州古怪而未被發現的流行文化地標。觀眾跟隨著兩位愛好冒險的死黨Anthony和Shikira，一路從中央峽谷到以秀麗海岸著稱的加州沿岸風光。

在旅途中，他們遇到了形形色色和流行文化相關的人，例如: 創作者、流行文化傳播者等等。這些人克服許多困難只為了在加州繼續擁有自己的創作小天地。每集都以前一集為基礎，在呈現加州不同面向與可能性的同時，讓觀眾更了解加州。

▲ 登入4月節目，行勻全美國。(官方FACEBOOK圖片)

4月30日：戀愛好好玩 （Lucky in Love）

這是由3對來自世界不同地區的夫婦在美國展開的原創遊戲節目。由擲硬幣的方式隨機選取夫婦其中一位決定當

天的行程。如此一來，兩人將需走出舒適圈，體驗全新未知的事物。

透過此趟旅程，夫婦倆將更加認識自己與對方。雖然夫妻關係可能會受到考驗，但也因此更加堅定。此系列電影在德州沃斯堡、華盛頓特區、和路易斯安那州的新奧爾良拍攝。

現正熱映中：波登不設限 （No Reservations）

在這趟旅途中，已故的美國名廚Anthony Bourdain同時也是作家和旅遊紀錄片家，以「毋須訂位」為原則，吃

遍美國大大小小的熱門餐廳或街邊美食。他本著自身風格，以他真誠的視角展示沿途的所見所聞。

走訪景點包括蒙大拿州的雪山和蜿蜒的河流；經歷過卡翠納颶風過境後依舊充滿活力的音樂之都紐奧良；紐約市、華盛頓特區、緬因州哈德遜河谷、芝加哥、曼哈頓、舊金山等地的餐廳。

記者：趙景隆