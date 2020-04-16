  • 23°C
香港時間 : 2020416日 (四) 20:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【本地登革熱】衞生署到患翁住所附近調查　至今收13問卷涉81人未有症狀

社會 20:20 2020/04/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

食環署今早派員到崇山新村第4區，採取滅蚊行動。（黃傑偉攝）

本港昨日確診今年首宗登革熱本地個案，涉及一名居元朗崇山新村的8旬退休老翁，食環署今早派員到山新村第4區，採取滅蚊行動及向村民派發防蚊患單張。至於患翁感染源頭，食環署回覆查詢時稱蚊子樣本的搜集工作仍在進行中， 暫現時仍未有檢測結果。

【本地登革熱】元朗崇山新村現今年首宗個案　食環署人員今早到場採取滅蚊行動

【新冠肺炎】今年首宗本地登革熱個案　涉84歲居元朗崇山新村老翁

署方又稱，為防群眾聚集，今已派員將有關宣傳單張派發到村內郵箱，教育村民防治蚊患的措施，並會於進行控蚊工作期間，繼續向個別村民進行相關衞生教育工作。 

衞生防護中心昨稱會到有關處所附近進行問卷調查，由昨日(15日)開始截至今日下午5時已收回13份問卷，涉及81人，當中沒有人報稱出現登革熱病徵或需接受血液化驗，至今沒有發現異常情況。

中心登革熱熱線（2125 2374）截至下午5時未有接獲查詢 ，流行病學調查仍繼續。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳正怡

衞生防護中心 元朗 滅蚊 登革熱

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
10:46 2020/04/15
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議　宣布完整版演出任睇一個月【附連結】
19:00 2020/04/15
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議　宣布完整版演出任睇一個月【附連結】