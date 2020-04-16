【本地登革熱】衞生署到患翁住所附近調查　至今收13問卷涉81人未有症狀

▲ 食環署今早派員到崇山新村第4區，採取滅蚊行動。（黃傑偉攝）

本港昨日確診今年首宗登革熱本地個案，涉及一名居元朗崇山新村的8旬退休老翁，食環署今早派員到山新村第4區，採取滅蚊行動及向村民派發防蚊患單張。至於患翁感染源頭，食環署回覆查詢時稱蚊子樣本的搜集工作仍在進行中， 暫現時仍未有檢測結果。

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署方又稱，為防群眾聚集，今已派員將有關宣傳單張派發到村內郵箱，教育村民防治蚊患的措施，並會於進行控蚊工作期間，繼續向個別村民進行相關衞生教育工作。

衞生防護中心昨稱會到有關處所附近進行問卷調查，由昨日(15日)開始截至今日下午5時已收回13份問卷，涉及81人，當中沒有人報稱出現登革熱病徵或需接受血液化驗，至今沒有發現異常情況。

中心登革熱熱線（2125 2374）截至下午5時未有接獲查詢 ，流行病學調查仍繼續。

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記者：陳正怡