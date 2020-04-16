【日本疫情】安倍晉三宣布日本全國進入緊急狀態　考慮向每名國民發放10萬日圓

▲ 安倍宣布日本全國進入「緊急狀態」。

日相安倍晉三繼早前對包括東京、大阪在內的7個都府縣發布「緊急狀態宣言」後，今日（16日）再宣布進一步將「緊急狀態」進一步擴大至其餘47個行政區，這意味着日本全國均進入「緊急狀態」，實施時間一律至5月6日截止。安倍同時宣布，政府考慮向全國民眾發放每人10萬日圓現金（約7207港元）。

冀減少民眾在連假期間移動

安倍晚上召開政府對策本部會議，追加發布緊急狀態宣言。安倍表示，現在除了已發布的7都府縣之外，北海道、茨城、石川、岐阜、愛知和京都等道府縣累計感染者均超過百人以上，感染速度也逐漸加快，且都會地區民眾的移動及群聚感染的發生等均導致疫情擴大，由於5月大型連假將至，為避免疫情惡化，希望透過追加發布緊急宣言的措施，減少連假期間民眾的移動。

這項新的防疫對策方針，在今天下午已先經過專家組成的政府諮詢委員會批准，負責應武肺對策的經濟擔當大臣西村康稔也在隨後在安倍的命令下向眾參兩院完成事前報告。

日本確診個案突破9000宗

這是日本首次引用《特別措施法》，發表緊急事態宣言。雖然要求民眾避免非必要、非緊急外出具法律依據，但並非強制措施，政府也未如預期仿傚外國封城。不過，各地政府可以徵用醫藥品和食品等，並為開設醫療設施而強制使用土地和建築物。

安倍此前強調，頒令目的是要求國民配合政府抗疫，減少感染機會。他要求徹底避開「三密」，即「密閉、密集、密切」的行動，以維持社會運作。據資料顯示，日本新冠肺炎確診患者今日突破9000宗，死亡人數185人。

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責任編輯:王俊賢