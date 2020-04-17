【產前護理】準媽媽身痕的煩惱　皮膚痕癢現斑塊或患妊娠蕁麻疹

▲ 孕婦受賀爾蒙的影響，皮膚的狀況會出現變化，尤其是皮膚會容易變乾，不時會感到痕癢。（圖片：i-stock）

懷孕的媽媽除了要在懷孕期間需要學習很多照顧嬰兒的小知識外，同時也要適應身體的各種變化，因此不時也有很多新手的準媽媽前來，向我查問很多皮膚的疑問。

最近也有一位叫Candy的準媽媽前來，她發現自懷孕開始皮膚便有痕癢的情況，而且隨著懷孕的時間越久，皮膚痕癢的情況越發嚴重，特別是肚皮的位置，自己也忍不住用手抓癢，經常睡醒時發現肚皮都出現破皮的情況，有時候甚至影響睡眠，因此不得不找醫生求助。

懷孕期間準媽媽會因為受賀爾蒙的影響，皮膚的狀況會出現變化，尤其是皮膚會容易變乾，不時會感到痕癢，更會因肚皮越來越大，痕癢的程度亦會越來越明顯。

誤解洗熱水澡可紓緩痕癢

也有不少新手準媽媽在感到皮膚痕癢時，因害怕使用護膚品會影響胎兒而不敢塗任何護膚產品，甚至誤以為洗熱水澡可以紓緩痕癢，但熱水反會令皮膚變得更乾，令皮膚不適的情況加劇。

準媽媽們若果感到皮膚痕癢時，是可以使用一些油性較高的護膚品為皮膚保濕，例如：椰子油、橄欖油，而使用的次數也沒有限制，一日可塗多次，從而改善皮膚乾燥的情況。如皮膚持續痕癢，有機會令皮膚造成濕疹，甚至有機會因皮膚破皮後出現第二度細菌感染，因此不要少看皮膚痕癢的問題。

有孕媽肚皮痕癢持續半年

Candy皮膚痕癢的情況已持續了約六個月，肚皮位置因抓癢已有破皮和色印的情況，因此正在煩惱下一個月要拍攝孕媽媽相冊的計劃。我處方了含類固醇成分的藥膏，以改善皮膚痕癢的問題。只要在醫生的監察下使用類固醇，是不會影響胎兒生長的，因此Candy也安心接受治療。

但是色印的問題並是不能短時間褪去的，一般需要數個月的時間。我安慰Candy，現今有很多拍攝和修圖的科技，絕對可以把肚皮變得又白又滑！

皮膚痕癢現班塊或患妊娠蕁麻疹

在一般的情況下，媽媽在分娩後痕癢的情況便會消失，色印也會隨時間慢慢改善，因此不用過分擔心。如準媽媽們在懷孕期間除了痕癢外，皮膚更出現一塊塊斑塊的話，則有機會是患上了妊娠蕁麻疹（PUPPP），此病症常見於懷孕的尾段時間，而且多出現於肚皮，初期多是紅色的小丘疹，有機會伸延至四肢位置。

如出現這個情況，建議準媽媽們盡快找醫生求助，以合適的藥物紓緩不適，不過也不必過份擔心，因為在分娩後皮膚的情況也會慢慢有好轉。

準媽媽們在懷孕期間都會遇到不同的新體驗，大家在期待新生命的到來時，也要好好留意自己身體的轉變，祝福妳！

作者陸凱兒醫生簡介︰

香港中文大學內外全科醫生、卡迪夫大學實用皮膚學碩士；是藝人高皓正的太太，育有兩女一子；推出著作《美容陷阱──38個你必須知道的皮膚保養知識》。

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撰文︰陸凱兒醫生

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