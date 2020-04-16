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【口罩供應】實惠發售CareHK兒童口罩 今晚9時起登記抽籤購買【附登記網址】

社會 21:17 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

實惠將於晚上9時起開放網上登記抽截購買兒童口罩。（資料圖片）

「Pricerite實惠」宣布今日在分店公開發售10萬個本地口罩廠「CareHK匯愛」成人及兒童版口罩，旋即售罄。

實惠晚上在facebook宣布，明白市民未能購入口罩而失望，故將於晚上9時起至周日（19日）晚上11時59分，開放予市民在網上登記抽籤購買兒童口罩，名額2,000個，而下周亦會有第二批大人口罩入倉，屆時會通知市民登記購買。

【真假口罩】市面充斥高仿劣質口罩　理大專家：有口罩總好過無口罩

這批本港製造的50個裝兒童口罩尺寸是14.5 x 9.5厘米，每盒售價97.5元，規格為ASTM Level 1，可過濾98%微粒子及細菌。

市民可以到https://form.pricerite.com.hk/網站登記抽籤，周日晚上11時59分截止，每人只限登記1次。中籤者將在下周二（22日）獲手機短訊通知，並需在4月23至29日取貨，領籌後必需在當日營業時間內於領籌的門市購買；而未能成功預購人士將獲發相關電郵通知。

【新冠肺炎】新增一宗確診個案曾外遊英國　自3月9日後最低增幅

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責任編輯：徐紹軒

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