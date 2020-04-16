泰國進口「泰象蘇打水」疑含溴酸鹽　食安中心籲停售

▲ 澳門當局近日發通告指由香港轉口的蘇打水產品含溴酸鹽，超出當地標準，須停止出售。（澳門市政署）

食物安全中心今日（16日）公布，一批泰國進口瓶裝蘇打水「Chang Soda Water」懷疑含溴酸鹽，呼籲市民停止飲用涉事蘇打水，業界亦應立即停用或停售。

涉事批次蘇打水的生產商為「Cosmos Brewery (Thailand) Co Ltd」，進口商為「Best Spirits Co Ltd」，每瓶容量325毫升，最佳飲用日期是2021年1月23日之前。

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中心發言人表示，透過食物事故監測系統，得悉澳門有關當局發出通告，指上述從香港轉口的蘇打水產品含溴酸鹽，超出澳門標準，須停止出售。

中心初步調查發現，涉事進口商曾進口2,800箱受影響批次蘇打水，當中百多箱轉口澳門，其餘在本港分銷，該進口商已按中心指示，回收受影響批次產品。中心正跟進產品分銷情況，並會知會業界及繼續跟進事件。

發言人續指，溴酸鹽是溴酸在水中的狀態，食水中的溴酸鹽主要是當水進行臭氧化過程而產生，若大量攝入溴酸鹽可能會出現腸道症狀，包括噁心、嘔吐和腹痛，嚴重者可能影響腎臟和神經系統。雖然有證據顯示溴酸鹽可能令動物患癌，但仍未有足夠資料確認它會令人類患癌。

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責任編輯：馮琪雅