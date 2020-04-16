【防疫抗疫基金】財委會明審議防疫抗疫基金　多名民主派預告投反對票

▲ 職工盟秘書長李卓人今日批評「保就業」計劃千瘡百孔。（陳靜儀攝）

立法會財委會明（17日）審議第二輪防疫抗疫基金，涉及1375億元撥款申請。民主派今日（16日）批評，資助措施未有真正惠及各行各業，800億元「保就業」計劃更是漏洞百出。多名民主派議員預告，將對撥款議案投反對票。

公民黨譚文豪表示，本期待第二輪基金能補漏拾遺，但自僱人士及演藝工作者沒有得到政府資助。香港很多人沒有強積金戶口，不如直接全民派錢，若最近失業人士的話，更是全無支援可言，他批評政府只促這些人領取綜授，而非針對失業情況提供補助金。譚文豪稱，公民黨不排除會反對通過第二輪防疫抗疫基金撥款。

民主黨黃碧雲指，該黨收到不同界別的求助，不希望千多億撥款草率通過，她明白很多市民等待資助解困，但首輪撥款也審議至晚上九時多，今次撥款金額是上次的4倍多，質疑明天會議能否一日內通過撥款。黃碧雲又說，措施方案仍有很多漏洞，民主黨黨團明日將開會商討投票立場。

專業議政社會福利界議員邵家臻透露，自己將會就議案投下反對票，預告明日泛民積極提出修訂議案；工黨張超雄亦指，如果現時方案原封不改，自己亦會投下反對票。

職工盟秘書長李卓人今日與與勞工及福利局局長羅致光會面，批評「保就業」計劃千瘡百孔，政府表明不會理會員工被減薪的問題，這如同剝削僱員，政府不會理會僱主如何分配津貼額，擔心可能會側重管理層，基層員工無法得到全數9000元補貼。

職工盟主席吳敏兒更哽咽表示，本港勞動人口達380萬，當中約5成屬自由工作者及自僱人士，整個計劃忽視他們的存在。她舉例指，一些家務助理及陪月員都沒有工強積金戶口，對無供強積金的從業員不公平，批評此計劃是令僱主得益。

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記者：莫稼浩