新西蘭進口氈酒冒充本地蒸餾氈酒 海關拘2人涉違商品說明

▲ 海關昨偵破一宗以進口氈酒冒充本地蒸餾氈酒的案件，檢獲共3046支懷疑涉案的氈酒、一批標籤及一台蒸餾器，總計市值共約150萬元。（海關提供圖片）

海關昨日（15日）在荃灣採取執法行動，偵破本港首宗以外地入口氈酒冒充香港蒸餾氈酒作售賣用途的案件。海關在行動中拘捕1男1女，檢獲共3046支懷疑涉案的氈酒、一批標籤及一台蒸餾器，總計市值共約150萬元。

▲ 未貼上標籤的進口氈酒。（海關提供圖片）





海關人員早前留意到，一間報稱為酒廠的公司在社交平台聲稱出售本地自家蒸餾氈酒，並於4月12日發現該公司從新西蘭進口一批共1557支未有貼上標籤的氈酒，清關期間檢取該批氈酒進行調查。



跟進調查後，海關昨日搜查該公司位於荃灣的廠房，並再檢獲1325支未有貼上標籤的氈酒、7支附有「Distilled and Bottled」字樣標籤的氈酒、一批印有相同字樣未貼牌標籤，以及一台懷疑用作蒸餾或加工處理飲用酒精的蒸餾器。

▲ 海關檢獲一台懷疑用作蒸餾或加工處理飲用酒精的蒸餾器。（海關提供圖片）





行動中，海關拘捕涉案公司一名40歲男董事及一名29歲懷疑涉案女子，涉嫌企圖以外地入口的氈酒冒充為本地蒸餾的氈酒作售賣用途。



海關已把所檢獲氈酒交予政府化驗所進行檢驗，案件仍在調查中。

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責任編輯：徐紹軒