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曾錦強：成就別人

職場 04:00 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

最近集團的一家子公司跟另一子公司合作多了之後，發覺大家在很多方面皆能互補，而且合作氣氛不錯，很想入股這家公司。我跟每個合夥人合作之前，都會講明我沒有離場計劃，除了賣股給合夥人之外，我不會賣給任何人。而且賣股給合夥人，會以一個很相宜的計價方式賣。每一家公司的成立，目的是成就我的合夥人，我沒有計劃從公司獲得很大利益。很多公司在站穩陣腳後，合夥人都會增持股份。

從投資角度看，這是不理性的，因為風險和回報不成比例。表現好的公司，我的持股量會愈來愈少，反而一直不賺錢的公司我的持股卻不改變，甚至要加入第二筆資金。這好比師奶股民，贏就贏粒糖，輸就輸間廠。我知道這制度的漏洞，但我還是本着成就別人的心態，堅持這樣做。

這次集團內子公司「結婚」，我仍本着成就別人的心態做決定。若持有股份能提供更大的誘因合作，而合作能為雙方帶來好處，令大家能成就更大的事業，我損失一些利益也無所謂。既然「神女有心，襄王有夢」，我也願意成全他們。創業是很奇妙的體驗，雖然一直以成就其他人的角度出發，但最終還是成就了自己的理想，集團的規模、生命力和抗逆能力，是我八年前無法想像的。

本文轉載自《晴報》

撰文 : 曾錦強

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