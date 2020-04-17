佳士得中國瓷器藝術品推網上拍賣　明清瓷器玉器銅器估價1千港元起

▲ 佳士得「古今｜網上拍賣：中國藝術集珍」精選拍賣品包括（後排）清19世紀的茶葉末釉直項五管瓶；（中排由左至右）：唐代三彩掛藍印花葵花洗、明嘉靖時期的白釉暗花纏枝蓮紋高足盌、唐代鎏金銅觀音立像、19世紀晚期/20世紀德化白釉舉缽羅漢坐像、明16世紀的堆朱剔犀如意紋蓋盒、戰國時代水晶劍格·紅山文化 綠松石蟬蛹； （前排）明17世紀的竹雕攜琴訪友圖柱香帶蓋筒盒。（佳士得提供）

佳士得中國瓷器及藝術品將於4月21日至28日舉行「古今｜網上拍賣：中國藝術集珍」，匯聚明清瓷器、玉器、銅器、織繡等逾90件精品，網拍估價由1千港元至20萬港元不等。

一如往年，佳士得今年繼續有春季網上拍賣。這個名為「古今｜網上拍賣：中國藝術集珍」的拍賣，匯聚明清瓷器、玉器、銅器、織繡及文房等逾90件精品。

其中以畫家溥心畬女弟子沈靜慈女士的十癡齋收藏，以及享負盛名的嘉木堂文房珍藏最受注目。而拍品81至90號這批則是來自香港重要私人珍藏的瓷器，以1千港元的價格起拍，是此次網拍的另一亮點。

估價由1千至20萬港元

整個網拍的估價由1千港元至20萬港元不等，可說是新進藏家入手建藏的良機。

拍賣品匯集了清19世紀的茶葉末釉直項五管瓶、唐代三彩掛藍印花葵花洗、19世紀晚期/20世紀德化白釉舉缽羅漢坐像、戰國時代的水晶劍格·紅山文化綠松石蟬蛹，以及明17世紀的竹雕攜琴訪友圖柱香帶蓋筒盒等。

今次拍賣焦點包括以下3項：

▲ 拍賣焦點之一： 明16世紀的堆朱剔犀如意紋蓋盒。（佳士得提供）

１.明16世紀的堆朱剔犀如意紋蓋盒，直徑10.9公分，盒底有後加「張成造」針刻款。估價為12萬至18萬港元。

▲ 拍賣焦點之一：明嘉靖時期的白釉暗花纏枝蓮紋高足盌 。（佳士得提供）

2. 明嘉靖時期的白釉暗花纏枝蓮紋高足盌 ，高11公分。 估價為8萬至15萬港元。

▲ 拍賣焦點之一：唐代鎏金銅觀音立像。（佳士得提供）

3. 唐代鎏金銅觀音立像， 高8.7公分。估價為6萬至12萬港元。

INFO

佳士得「古今｜網上拍賣：中國藝術集珍」

網上登記：現已開始

拍賣：2020年4月21日至28日 （香港時間午間12：00）

網頁：http://www.christies.com/paviliononline

記者：胡慧雯