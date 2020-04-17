【菲律賓疫情】菲律賓29日大男嬰染疫引發敗血症病逝　 成全球最年幼死亡病例

▲ 菲律賓一名29日大男嬰感染新冠肺炎病逝，成為全球最年幼死亡病例。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診病例已突破210萬，死亡人數逾14萬。累計有超過5,600人確診、300多人染疫亡的菲律賓，出現全球最年幼死亡病例，菲律賓一名29日大男嬰感染新冠肺炎，引發敗血症病逝。

呼吸道感染引發敗血症亡

據英國《每日郵報》報道，菲律賓衛生部助理部長Maria Rosario Vergeire本周二（14日）證實，該名男嬰來自菲律賓八打雁省（Batangas），他早前因呼吸困難，被送往當地醫院接受治療。

院方為他進行新冠肺炎病毒檢測，結果呈陽性。男嬰確診後，由於呼吸道感染引發敗血症，不幸於日前病逝。敗血症常見於90日大或以下的初生嬰兒身上，不過當局未有透露更多有關男嬰病逝的細節。

全球兒童確診個案升

早前美國伊利諾州州長J. B. Pritzker公布，芝加哥一名未滿1歲的嬰兒確診染上新冠肺炎，出現腸阻塞和器官衰竭，住院4星期後死亡。其後美國康涅狄格州州長拉蒙特（Ned Lamont）表示，一名染疫死亡的6周大嬰兒，在驗屍期間被發現患有新冠肺炎，估計他當時是全球最年幼的新冠肺炎死亡病例。

此外，3月30日英國一名13歲男童因感染新冠肺炎，由於家人不得探望男童，他最終只能孤獨離世。

現在菲律賓這名出生僅29日的男嬰染疫亡，相信是已知病例中全球最年幼的死亡病例。

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責任編輯︰駱秀玲