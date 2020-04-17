  • 24°C
香港時間 : 2020417日 (週五) 10:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【菲律賓疫情】菲律賓29日大男嬰染疫引發敗血症病逝　 成全球最年幼死亡病例

親子 10:20 2020/04/17

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

菲律賓一名29日大男嬰感染新冠肺炎病逝，成為全球最年幼死亡病例。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診病例已突破210萬，死亡人數逾14萬。累計有超過5,600人確診、300多人染疫亡的菲律賓，出現全球最年幼死亡病例，菲律賓一名29日大男嬰感染新冠肺炎，引發敗血症病逝。

呼吸道感染引發敗血症亡

據英國《每日郵報》報道，菲律賓衛生部助理部長Maria Rosario Vergeire本周二（14日）證實，該名男嬰來自菲律賓八打雁省（Batangas），他早前因呼吸困難，被送往當地醫院接受治療。

院方為他進行新冠肺炎病毒檢測，結果呈陽性。男嬰確診後，由於呼吸道感染引發敗血症，不幸於日前病逝。敗血症常見於90日大或以下的初生嬰兒身上，不過當局未有透露更多有關男嬰病逝的細節。

全球兒童確診個案升

早前美國伊利諾州州長J. B. Pritzker公布，芝加哥一名未滿1歲的嬰兒確診染上新冠肺炎，出現腸阻塞和器官衰竭，住院4星期後死亡。其後美國康涅狄格州州長拉蒙特（Ned Lamont）表示，一名染疫死亡的6周大嬰兒，在驗屍期間被發現患有新冠肺炎，估計他當時是全球最年幼的新冠肺炎死亡病例。

此外，3月30日英國一名13歲男童因感染新冠肺炎，由於家人不得探望男童，他最終只能孤獨離世。

現在菲律賓這名出生僅29日的男嬰染疫亡，相信是已知病例中全球最年幼的死亡病例。

更多兒童確診報道，即睇︰

【美國疫情】美國6周大嬰兒染新冠肺炎病逝　或成全球年紀最小死亡病例

【BB確診亡】美國首宗嬰兒死亡病例全球罕見　未滿1歲嬰染新冠肺炎病逝

【英國疫情】13歲男童染疫家人不得探望孤獨離世　成英國最年輕新冠肺炎死亡病例

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰駱秀玲

兒童健康 健康問題 菲律賓 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
10:46 2020/04/15
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
【港產口罩】實惠分店發售10萬個CareHK口罩 每個僅售1.95元【內附分店地址】
12:12 2020/04/16
【港產口罩】實惠分店發售10萬個CareHK口罩 每個僅售1.95元【內附分店地址】
【新冠肺炎】新增一宗確診個案曾外遊英國　自3月9日後最低增幅
16:31 2020/04/16
【新冠肺炎】新增一宗確診個案曾外遊英國　自3月9日後最低增幅