【家居陷阱】兩主婦憂染疫日噴高濃度消毒液　頭暈乏力肺部纖維化揭患過敏性肺炎

▲ 兩主婦憂感染新冠肺炎日噴高濃度消毒液，致患過敏性肺炎

新冠肺炎疫情持續蔓延，不少市民提高防疫意識，河南鄭州兩名主婦近日先後出現頭暈、全身乏力症狀，求醫後發現肺部纖維化，起初以為感染新冠肺炎，經再三檢查及詢問，原來兩患者憂感染新冠肺炎，每天在家中噴灑高濃度消毒液，導致肺部有過敏性肺泡炎（又稱過敏性肺炎）

綜合內地媒體報道，兩名分別張姓及王姓主婦，近日均出現頭暈、乏力，但沒有出現發燒、咳嗽、呼吸困難等新冠肺炎症狀，兩人隨後到醫院求醫，2人先後照X光，並進行斷層掃描（CT）檢查，發現2人肺部均呈現類似「磨砂玻璃」狀的肺纖維化，病情與感染新冠肺炎者相當吻合。

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家居隔離期間一直噴高濃度消毒液清潔

醫生追問病史後，發現兩人均無流行病學史，再根據各項檢查結果，診斷她們並非感染新冠肺炎，而是患過敏性肺泡炎，2人亦透露，因近日家居隔離減少外出，留家期間一直以「84消毒液」清潔家居，卻未有將消毒液稀釋，經常直接使用高濃度消毒液清潔，以致長期吸入化學物質引起過敏性肺炎。經治療後，兩人已無大礙。

「84消毒液」始於1984年，主要成分為次氯酸鈉，能有效消除各類肝炎病毒，為內地常用的消毒液，惟具有強刺激性及腐蝕性，容易對眼睛和呼吸道造成損害，須稀釋使用。

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嚴重會造成呼吸衰竭

報道指，過敏性肺泡炎是指易感人群反覆吸入各種具有抗原性的有機粉塵、低分子量化學物質，因而引起的間質性肺病。反覆發作可導致肺纖維化，嚴重甚至會造成呼吸衰竭，呼籲市民以化學物質清潔家居要適可而止。

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責任編輯：羅嘉欣