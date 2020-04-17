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【齊心抗疫】側田+衛蘭唱《命硬》原版為香港打氣 　黃偉文：將溫暖同大家分享【有片】

娛樂 11:54 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

側田溫柔版《命硬》曝光。（影片截圖）

受到新冠肺炎疫情影響，導致香港人日常生活受到影響，為了降低疫情傳播風險而減少社交，留家避炎。作詞人黃偉文近日翻出舊作《命硬》的原稿歌詞，惹來網民迴響，昨日更由作曲和主唱側田重新演繹溫柔版《命硬》原版《她整晚在寫信》，作為送給香港人的禮物。

側田是公認唱得之人。（取自側田IG）

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黃偉文在Facebook專頁分享側田以結他伴奏，深情演繹《她整晚在寫信》（《命硬》原名）的影片，並配文：「主唱人話，你post啦。咁我代佢將溫暖同大家分享。香港人，Stay safe !」令粉絲耳目一新。

側田的溫柔版《命硬》引來不少粉絲稱讚，並留言表示「側田真係不得了」、「溫柔的聲音，簡單的美麗，聽入耳內，不平安，但心安。」、「捉得住呢份溫暖，thank you both of you!」

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早前黃偉文曾在Instagram分享，《命硬》第一稿歌詞《她整晚在寫信》，原本是給女歌手A或B的，但女位歌手當時沒有唱到，後來改由作曲人側田親自演繹，並改寫成《命硬》，最後成為側田大熱歌曲。

相隔15年，女歌手B的身份終於公開，便是實力派歌手衛蘭。最後《她整晚在寫信》物歸原主，近日她也在社交平台親自演親自：

衛蘭在IG配文：「其實我從來都唔知道，原來呢首歌曾經有諗過俾我唱，所以喺Wyman度得知呢個故事之後，我同我嘅團隊就覺得都幾有趣，不如就喺呢個復活節期間俾呢首歌一個重生嘅機會。我唱嘅歌詞就係呢首歌嘅歌詞原稿，希望你哋都會鐘意呢個演繹。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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