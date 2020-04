【齊心抗疫】側田+衛蘭唱《命硬》原版為香港打氣 　黃偉文：將溫暖同大家分享【有片】

▲ 側田溫柔版《命硬》曝光。(影片截圖)

受到新冠肺炎疫情影響,導致香港人日常生活受到影響,為了降低疫情傳播風險而減少社交,留家避炎。作詞人黃偉文近日翻出舊作《命硬》的原稿歌詞,惹來網民迴響,昨日更由作曲和主唱側田重新演繹溫柔版《命硬》原版《她整晚在寫信》,作為送給香港人的禮物。

▲ 側田是公認唱得之人。(取自側田IG)

黃偉文在Facebook專頁分享側田以結他伴奏,深情演繹《她整晚在寫信》(《命硬》原名)的影片,並配文:「主唱人話,你post啦。咁我代佢將溫暖同大家分享。香港人,Stay safe !」令粉絲耳目一新。

側田的溫柔版《命硬》引來不少粉絲稱讚,並留言表示「側田真係不得了」、「溫柔的聲音,簡單的美麗,聽入耳內,不平安,但心安。」、「捉得住呢份溫暖,thank you both of you!」

早前黃偉文曾在Instagram分享,《命硬》第一稿歌詞《她整晚在寫信》,原本是給女歌手A或B的,但女位歌手當時沒有唱到,後來改由作曲人側田親自演繹,並改寫成《命硬》,最後成為側田大熱歌曲。

相隔15年,女歌手B的身份終於公開,便是實力派歌手衛蘭。最後《她整晚在寫信》物歸原主,近日她也在社交平台親自演親自:

衛蘭在IG配文:「其實我從來都唔知道,原來呢首歌曾經有諗過俾我唱,所以喺Wyman度得知呢個故事之後,我同我嘅團隊就覺得都幾有趣,不如就喺呢個復活節期間俾呢首歌一個重生嘅機會。我唱嘅歌詞就係呢首歌嘅歌詞原稿,希望你哋都會鐘意呢個演繹。」

