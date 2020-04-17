The ONE推購物多重「賞」 玩遊戲送口罩收納套

港人連月以來同心抗疫，為了減少外出，即使有需要到商場購物或買入食物，大多會選擇用一日去各商舖及食肆買齊所需物資。The ONE由即日起至5月底，就為大家推出「『Fun』享‧多重『賞』」活動，藉著送上消費回贈、會員積分加倍及抗疫禮品等不同獎賞，陪伴港人渡過「疫」境。

▲ The ONE舉辦「Fun」享‧多重「賞」活動，為顧客帶來三大獎賞。

深受潮型一族喜愛的尖沙咀大型商場The ONE，為與港人一同共渡時艱，特別推出涵蓋三大獎賞的「『Fun』享‧多重『賞』，為顧客帶來多重驚喜。第一賞是超乎你「賞」，即日起至5月底，凡於商場任何商戶（當中須持有最少一張指定商戶類別的單據）以電子貨幣即日消費達指定金額，可免費換領涵蓋美妝護膚、美食佳餚及時尚精品3大商戶類別的現金券，數額分100、200及300港元3種。

設多重獎賞 驚喜不斷

此外，The ONE Club會員的顧客，可專享第二賞——「賞」分Double UP，在活動期間，每逢星期五、六及日以電子貨幣在商場內消費，皆可獲雙倍積分（消費金額1港元= 2分)，方便換取商場禮品。

手機APP遊戲 送抗疫禮品

▲ 透過The ONE手機APP參與互動戲，有機會贏得口罩收納套。

至於第三賞乃透過The ONE手機App參與「玩樂‧齊「『賞』」互動搜尋遊戲，於商場G/F（加拿分道入口）、L3及L5樓層集齊3個電子襟章，首1,000名勝出者可免費獲得「口罩收納套」乙個。.

支持防疫 延長餐飲券期限

為響應當局的抗疫措施，The ONE同時宣布延長商場餐飲現金券的使用期限至2021年3月，使顧客可安心等待合適的時機，帶同親朋摰友前往商場食肆品嚐各式美食。

(特約)