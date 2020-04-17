【口罩供應】屈臣氏突發開賣日本台灣口罩　一文睇清12間開售分店地址

新冠肺炎持續肆虐，本港口罩供應緊張，不少市民四出撲口罩，有網民分享，今日（17日）屈臣氏指定12間分店開店後會有口罩賣，包括日本KOWA三次元細碼及中碼口罩、台灣中衛口罩。

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12間開售分店地址如下：

1. 福陞閣（香港皇后大道中378號福陞閣地下指定部份）

2. 恩平中心（香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地舖,ｌ樓及2樓）

3. 香港仔中心（香港仔AC4 海珠閣地下6C）

4. 萬邦行（香港, 中環, 皇后大道中33號, 萬邦行地下 G1-A舖）

5. 旺角（九龍, 旺角, 彌敦道655號, 胡社生行地下及C1）

6. 星光行（九龍, 尖沙咀, 梳士巴利道, 星光行地下1至2號）

7. 奧海城（九龍, 海庭道18號, 奧海城二期一樓, 108號）

8. 粉嶺名都廣場（新界, 粉嶺, 名都廣場, 二樓28號B舖）

9. 葵芳新都會廣場（新界葵芳新都會廣場三樓341號舖）

10. 荃新天地1（荃灣楊道1號荃新天地地下G57, G59, G61a, G61b及G63號舖）

11. 新港城中心（馬鞍山新港城中心二樓2136號舖）

12. 都會駅（新界, 將軍澳, 景嶺路8號都會馬尺, 第二層18-19號）

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責任編輯：黃存新