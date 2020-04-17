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【投資有道】孫耀威獨立屋連私人大花園曝光　靠兩招投資法成功買樓

娛樂 10:59 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

孫耀威與陳美詩住多層獨立屋。

應用程式Tik Tok（抖音）在內地盛行，吸引不少藝人網紅都勤力拍片，既可解悶又可搵真銀。現時主力在內地發展的孫耀威，與太太陳美詩留家抗疫期間，不時一同玩抖音，孫耀威由此並意外把豪宅曝光。

孫耀威在抖音上的短片以玩魔術及音樂為主，也不時讓老婆陳美詩入鏡，夫婦齊哂恩愛。而在他們的抖音片中，不難發現大多都在家拍攝，但就段段片的背景都不同，可見二人的愛巢都非常寬敞。

氣派豪宅

孫耀威所住参豪宅，樓底很高，客廳非常闊落，在家奔跑都毫無難度。落地大玻璃令自然光透進屋內，非常光猛。

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客廳。（Tik Tok截圖）

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孫耀威家備400呎的私人花園

孫耀威的家中最少2層，除有樓梯上落外，更罕有地設私人升降機，氣派十足。

至於豪宅外的重點就是最少佔地400呎的私人花園，獨立設有沙發、茶几及太陽傘，大得陳美詩整個人躺下都完全無問題！

而屋外的空間都非常空曠，私隱度高。

私人升降機。（Tik Tok截圖）

私人花園。（Tik Tok截圖）

私人花園。（Tik Tok截圖）

兩大投資買樓法

現年47歲的孫耀威，早於1993年便出道，先後在台灣、日本及韓國等地的樂壇發展，至2007年重返香港樂壇，第一首派台歌為《思前戀後》，大受樂迷歡迎，成為三台冠軍歌。

孫耀威自稱曾是一個超級享樂主義者，錢都寧願花在衣服及汽車上。

後來，隨年紀成熟，他開始知道理財的重要，做了適當的投資，以買樓為主。

他早在2000年已購入第一層樓，是一個海景單位。數後就成功放盤，賺了一筆。

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孫耀威在內地吸金力強。（Tik Tok截圖）

孫耀威並透露，自己的買樓方法是「主攻大屋苑及細銀碼的單位」，用以放租，租金便可繳付大單位的租金。

另外，他亦會用「分散投資法」，因為若只買一個大單位，當它出現問題時便難以解決，而以同一筆錢買多個的小單位，便可減低風險，因為多個單位同時出現問題的機率較低。

豪宅外貌。（Tik Tok截圖）

吸金力強人

事實孫耀威吸金力強，他主力北上工作，並拍攝電視劇集。

去年，他獲內地知名直播平台「虎牙」，以逾5000萬港元酬勞，邀請加盟做主播，2小時可賺7位數字，吸金力可謂非常強勁。而他現時的抖音短片每條都有非常多人按讚，在內地很受歡迎。

在2017年4月，他與拍拖8年的陳美詩在美國結婚，二人未有子女，但相戀逾10年仍非常恩愛。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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