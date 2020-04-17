【新冠肺炎】何栢良指疫情未受控解除限聚令非常危險　倡政府延長措施14日

▲ 港府早前宣布「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日。（資料圖片）

港府早前宣布「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日。港大感染及傳染病中心總監何栢良強調必須連續28日零感染才算疫情受控，如疫情仍未受控就解除限聚令是非常危險的做法，促政府延長「限聚令」14天。

【新冠肺炎】何栢良批港府對無病徵隱形病人視而不見 促增加檢測數目及每日公布相關數字

本港已連續5日錄得單位數確診數字，何栢良今早（17日）接受電台節目訪問時指，要解除限聚令的條件是要連續28日「零感染」算是疫情受控，絕不能「打茅波」，不可以在疫情未受控時就解除限聚令，其做法是非常危險，並以「跳降落傘」一事形容港府的做法：

好似在跳降落傘，降落傘是有效的，下降時即使減速，但仍未著地、未知離地多遠便除下降落傘，做法非常危險。

【新冠肺炎】何栢良警告市民勿幻想病毒到夏天會熱死 料未來3個月不用考慮到外地旅遊

他促請政府延長「限聚令」14天，並應參考內地、台灣、澳門等地的公眾地方必須戴口罩的做法，盡快要求市民在公共交通工具上要佩戴口罩，「如果不戴口罩一定出事」。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭詩詩