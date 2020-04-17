【防疫抗疫基金】張建宗：基金急市民所急極為重要　盼議員盡快通過撥款

▲ 張建宗表示，第二輪「防疫抗疫基金」帶來「及時雨」，有急市民所急的重要性，希望議員盡快通過撥款。（資料圖片）

立法會財委會今日（17日）審議第二輪防疫抗疫基金撥款，政務司司長張建宗在會前表示，第二輪「防疫抗疫基金」涉及撥款1,375億元，連同首輪的300億及《財政預算案》的1,200億紓困措施，總計涉及2,875億元，是相當龐大的開支，政府希望與市民共度時艱，帶來「及時雨」，有急市民所急的重要性，希望議員盡快通過撥款。

【防疫抗疫基金】保就業計劃申請810億元撥款 林鄭月娥：選擇指定月份申請是1月至3月薪酬

張建宗又指，今日財會預留10.5小時審議撥款申請，政府希望做到「保就業、撐企業、紓民困」，形容有關的撥款申請相當重要，其中基金有810億元用於保就業，有過百萬名打工仔可以受惠，再加上有一系列保障民生和協助中小企的措施，形容撥款是極為重要，促請議員盡快通過。

他又提到，今日下午立法會內會將會再開會，已經是今年度的第15次會議，他指，內會一直未選出主席，以致無法運作，期望今日可以取得進展及突破。他說，立法會內務委員會是一個重要齒輪，從來未試過停擺這麼長時間，認為目前情況很不理想，不能接受，呼籲不同黨派議員以大局為重，理性處理目前僵局。

內會14次選主席無果 李慧琼指所有候選人退選可破困局​​​​​​​

另外，張建宗又指，近日本港的確診個案雖然有下跌，但希望市民絕對不能掉以輕心，指疫情反覆，隨時會逆轉，市民仍要忍耐、合作和自律，保持社交距離，政府亦會繼續做好防疫工作。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳子謙