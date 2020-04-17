巴黎直擊山本耀司2020秋冬男裝　Yohji巧用傳統拔染刺繡深得年輕男人心

▲ 將duffle coat的牛角鈕套用於乾濕褸身上，加上oversized的線條，成為了一看便知道出自Yohji Yamamoto手筆的作品。

當今很多時裝大師都年事已高，惟獨是有數位仍然孜孜不倦投入工作。當中有一位自嘲會做到生命最後一刻，甚至說如果可以在工作時死去就最好不過，說的人正是山本耀司（Yohji Yamamoto），據聞近年他的男裝系列銷量更勝女裝，皆因77歲的他就最懂得今天年青一輩男人的心理。

▲ 日本時裝大師Yohji Yamamoto。

事業上曾經跌過，幾乎想放棄退出，但不忍公司數百位員工日後的生計，於是毅然從頭站起來面對困難的Yohji Yamamoto。

由他口中所說這年頭生意更勝全盛時期，當中的男裝系列更是得心應手，時裝展上亮相過大部分服裝幾乎都不需修改就可以推出市面，這一點並不是每一位時裝設計師可以做到，皆因他完全掌握了今天富裕而又喜歡時裝男人的心。

▲ 這年頭刻意破落的服裝滿街都是，但說到玄門正宗的只有Comme des Garcons和圖中的Yohji Yamamoto的出品最是漂亮。

從前的Yohji，幾乎全是漆黑一片，配合oversized的服裝線和乾淨俐落的剪裁細節而叫低調打扮的男生所垂青，那一分低調得根本分不清是來自哪一個季度，造就了品牌的男裝可以穿上多年而不覺過時，這一點亦促使Yohji Yamamoto自80年代末成名後，慢慢登上叫人尊敬的大師地位。

▲ Yohji Yamamoto X xVESSEL聯乘系列推出新版本。

但要和時代同步，曾經在事業上跌倒過的他明白單是以上的一點並不足夠，加上新冒起的市場和年輕的消費族群大多喜愛辨識度高的服裝，希望藉服裝去炫耀表達自我者眾，於是大師近年頻頻用上大量印花、傳統拔染和刺繡於男裝身上。

▲ 大師不諱言近年在設計男裝上更是得心應手，原因是品牌的老主顧都明白他每季多了很多辨識度高的印花服裝，令新一代喜歡炫耀的年青人鍾情，往日的低調開始不再

就好像是次秋冬系列，情況依舊，生產上的工序更是繁複，例如漸變色的黑紅色格子大褸依稀可見人像圖案。

與此同時，來自品牌以大鳴大放印花為本的Black Scandal系列，則繼續印上日本文字圖案以作招徠，更少不得的是大型披口狀的刺繡，生產上的繁複程度直叫不少自命為高級的男裝品牌汗顏，而以上這一批設計就正好命中新一代富有消費者的要求，難怪今時今日Yohji Yamamoto的男裝定價愈見高昂。

記者：何偉雄