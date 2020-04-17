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【新冠肺炎】大馬50名醫護醫院內中招　衞生部官員：2至3人或在茶水間受感染

健康 11:19 2020/04/17

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馬來西亞50名醫護人員在醫院內受感染，其中有2至3人可能是在茶水間受感染，原因或與茶水間空間太窄有關。

新型冠狀病毒傳染力驚人，馬來西亞累計5,182宗病例，而醫護人員染疫人數共有267宗，其中有50人是在醫院受感染。衛生部官員指，50名醫護中可能有2至3人是在茶水間受感染，原因或與茶水間空間太狹窄，導致病毒散播有關。中大醫院營運總監胡志遠曾表示，茶水間每日人流不少，有不少人或會在茶水間脫下口罩，實屬辦公室播毒高危地點。

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據《中國報》報道，馬來西亞衞生部昨日召開記者會，提及有50名醫護人員在醫院內染疫，受感染原因主要是被病人傳染，當中牽涉病人沒有申報旅遊史或接觸史所致。然而，衛生總監拿督諾希山亦稱，他們還留意到醫護人員染疫的另一個可能性：

當他們進入茶水間休息，但有關空間狹小和密封，多人同一時間入茶水間，導致空間擁擠，那裡可能就有（病毒）散播。

諾希山表示，50名醫護人員中或有2至3人是在茶水間受感染。當局呼籲民眾避免到擁擠的地方或空間，並要確保茶水間時常被清洗消毒。

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香港中文大學醫院營運總監胡志遠，日前在Facebook直播方式，分享辦公室抗疫貼士。他提到茶水間是高危地點，每日進出人流眾多，不少人或會在茶水間脫下口罩，辦公室人士可考慮自備水壺斟水，減少使用茶水間公用水機的次數。

直至當地時間昨日中午12時，馬來西亞累計5,182宗病例，昨日新增110宗確診病例，累計死亡個案達84宗。

責任編輯：羅嘉欣

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