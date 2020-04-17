【機場特警】何依婷穿Bikini洗車超搶鏡 宅男女神再以空姐look登場【多圖】
TVB劇《機場特警》內，飾演馬容義Easy哥（楊明飾）女友安安的2017年港姐亞軍何依婷（Regina），今次是首度拍劇。樣靚身材好的何依婷在《機場特警》除不時穿熱褲大騷長腿外，最近《機場特警》劇情內，何依婷更要換上性感水著洗車，隨即成為新一代宅男女神。
在《機場特警》最新一集，何依婷演安安與Easy分手後，她以空姐look登場，繼續獲網民大讚造型漂亮。
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何依婷愛上拍劇
劇集處女演出終於面世，Regina向TOPick憶述要日以繼夜地開工拍攝，由朝早拍到晚上，再由晚上拍到朝早：「試過一天、兩天、三天，甚至一星期不睡覺。那段時間令我覺得很崩潰。」
雖然拍劇工作忙，但有苦也有樂，何依婷感到享受：「當經歷過後，現在回想時會覺得其實是很開心，因我完成了一件曾經覺得沒法完成的事。我對此很滿意，覺得拍劇是很好玩。」
何依婷到史丹福大學交流
出身自基層家庭的Regina曾就讀浸信會天虹小學及佛教孔仙洲紀念中學，其後入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。
勤力好學的她大學畢業考獲平均GPA3.5以上佳績，曾獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，更於畢業前到過阿里巴巴總部實習。
她以一級榮譽學士學位畢業，之後於四大會計師樓之一的安永會計師事務所任職金融服務顧問，但有感金融行業不適合自己，因而參選港姐入行。
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女郎單身沒特別撰偶條件
躍升為女神的Regina從不擔心工作影響拍拖：「我不怕被這份工作阻礙我拍拖，你有時間工作也代表你有時間拍拖，只不過是另一半是否願意去遷就。如果兩個人真的喜歡大家，這也不是問題。」
單身的她未有訂下撰偶條件：「其實我不夠膽想太多，也不夠膽去要求別人太多，我只能做好自己。」
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她續指：「例如我希望有一個很體貼的另一半，但不能夠要求他很體貼，因我首先要做到這件事，才能獲得對方的體諒。即是我體諒你的工作，也希望你能體諒我的工作。所以，我不會對另一半有太多要求，只希望能做到互相尊重及體諒，也是兩個人相處最重要的一件事。」
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撰文 : TOPick柴犬出動