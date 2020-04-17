【機場特警】何依婷穿Bikini洗車超搶鏡　宅男女神再以空姐look登場【多圖】

▲ 何依婷在《機場特警》內穿泳衣洗車引起網民討論。

TVB劇《機場特警》內，飾演馬容義Easy哥（楊明飾）女友安安的2017年港姐亞軍何依婷（Regina），今次是首度拍劇。樣靚身材好的何依婷在《機場特警》除不時穿熱褲大騷長腿外，最近《機場特警》劇情內，何依婷更要換上性感水著洗車，隨即成為新一代宅男女神。

在《機場特警》最新一集，何依婷演安安與Easy分手後，她以空姐look登場，繼續獲網民大讚造型漂亮。

▲ 何依婷在《機場特警》以空姐look登場。（影片截圖）

▲ 何依婷於《機場特警》穿著Bikini洗車。（《機場特警》截圖）

▲ 何依婷於《機場特警》中飾演楊明女友。（《機場特警》截圖）

▲ 何依婷於《機場特警》中大晒長腿。（《機場特警》截圖）

【機場特警】高材生何依婷曾赴史丹福大學交流 為理想棄做金融業選美改變人生

何依婷愛上拍劇

劇集處女演出終於面世，Regina向TOPick憶述要日以繼夜地開工拍攝，由朝早拍到晚上，再由晚上拍到朝早：「試過一天、兩天、三天，甚至一星期不睡覺。那段時間令我覺得很崩潰。」

雖然拍劇工作忙，但有苦也有樂，何依婷感到享受：「當經歷過後，現在回想時會覺得其實是很開心，因我完成了一件曾經覺得沒法完成的事。我對此很滿意，覺得拍劇是很好玩。」

▲ 何依婷為2017年港姐亞軍。（何依婷IG圖片）

▲ 何依婷不時於社交平台大派福利。（何依婷IG圖片）

▲ 何依婷熱愛演戲。（何依婷IG圖片）

何依婷到史丹福大學交流

出身自基層家庭的Regina曾就讀浸信會天虹小學及佛教孔仙洲紀念中學，其後入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。

勤力好學的她大學畢業考獲平均GPA3.5以上佳績，曾獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，更於畢業前到過阿里巴巴總部實習。

她以一級榮譽學士學位畢業，之後於四大會計師樓之一的安永會計師事務所任職金融服務顧問，但有感金融行業不適合自己，因而參選港姐入行。

【香港小姐】何依婷邨校出身成史丹福大學交流生 港姐Regina為理想棄會計師樓高薪【有片】

▲ 何依婷不敢訂下撰偶條件。（何依婷IG圖片）

▲ 榮升女神的何依婷甚有觀眾緣。（何依婷IG圖片）

女郎單身沒特別撰偶條件

躍升為女神的Regina從不擔心工作影響拍拖：「我不怕被這份工作阻礙我拍拖，你有時間工作也代表你有時間拍拖，只不過是另一半是否願意去遷就。如果兩個人真的喜歡大家，這也不是問題。」

單身的她未有訂下撰偶條件：「其實我不夠膽想太多，也不夠膽去要求別人太多，我只能做好自己。」

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▲ 何依婷學業成績優異。（何依婷IG圖片）

▲ 何依婷仙氣十足。（何依婷IG圖片）

她續指：「例如我希望有一個很體貼的另一半，但不能夠要求他很體貼，因我首先要做到這件事，才能獲得對方的體諒。即是我體諒你的工作，也希望你能體諒我的工作。所以，我不會對另一半有太多要求，只希望能做到互相尊重及體諒，也是兩個人相處最重要的一件事。」

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