【新冠肺炎】無病徵感染者成社區隱形病人 何栢良促政府增加檢測數目抽出患者
新冠肺炎疫情持續，本港至今累計病例1018宗。近日有返港留學生因擔心染疫，在完成家居檢疫後到私家醫生檢測，結果呈陽性。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為社區存在無病徵隱形病人，批評政府對於這類個案視而不見，促請政府增加檢測數目，並每日公布相關數字。
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何栢良今早在電台節目時表示，社區有很多無病徵的隱形病人，以南韓已有25萬人作檢測為例，當中有3成人是沒有病徵；而本港的確診個案中有約四分之一至三分之一是無病徵感染，批評政府對這類個案視而不見，所作的任何宣傳中亦沒有提過無病徵感染的問題，認爲政府應加強宣傳，讓市民了解沒有病徵不等於沒受感染。
何栢良引用數據指，30歲以下無病徵的患者特別多，但由於每個人的感覺不一樣，部分人會較敏感知道自己有病徵，但如有氣管敏感或吸煙人士或未會留意自己有病徵。
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他指出本港檢測數目不足，3月共做了約65,000個檢測，4月首兩星期只有約35,000個，而4月12日至今則只測了千多個，認為港府認每日公布於機場博覽館、私家醫生、普通科門診3個地方共檢測的數目。他表示，如要找出社區內無病徵的患者，一定要增加檢測數目，建議政府可考慮在戶口地方「擺檔」為市民作檢測。
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責任編輯：郭詩詩