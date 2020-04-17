【新冠肺炎】無病徵感染者成社區隱形病人　何栢良促政府增加檢測數目抽出患者

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良批評政府對無病徵感染個案視而不見。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港至今累計病例1018宗。近日有返港留學生因擔心染疫，在完成家居檢疫後到私家醫生檢測，結果呈陽性。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為社區存在無病徵隱形病人，批評政府對於這類個案視而不見，促請政府增加檢測數目，並每日公布相關數字。

【新冠肺炎】何栢良稱復活節假不足5%機場入境人士做檢測 促所有入境人士接受檢測有結果才放行

何栢良今早在電台節目時表示，社區有很多無病徵的隱形病人，以南韓已有25萬人作檢測為例，當中有3成人是沒有病徵；而本港的確診個案中有約四分之一至三分之一是無病徵感染，批評政府對這類個案視而不見，所作的任何宣傳中亦沒有提過無病徵感染的問題，認爲政府應加強宣傳，讓市民了解沒有病徵不等於沒受感染。

何栢良引用數據指，30歲以下無病徵的患者特別多，但由於每個人的感覺不一樣，部分人會較敏感知道自己有病徵，但如有氣管敏感或吸煙人士或未會留意自己有病徵。

【韓國實測】確診者咳嗽外科口罩難完全阻擋飛沫 何栢良：病人口罩外應加面罩

他指出本港檢測數目不足，3月共做了約65,000個檢測，4月首兩星期只有約35,000個，而4月12日至今則只測了千多個，認為港府認每日公布於機場博覽館、私家醫生、普通科門診3個地方共檢測的數目。他表示，如要找出社區內無病徵的患者，一定要增加檢測數目，建議政府可考慮在戶口地方「擺檔」為市民作檢測。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭詩詩