皇室堡  推三重禮遇 與大家共渡時艱Cheer Up

近月港人皆齊心抗疫，戴口罩、勤洗手與多留在家，已成為彼此的共識。在「疫」境中與港人一同緊守崗位的皇室堡，為了替大家加油打氣，由即日起至5月底，特別透過「春日三重禮遇」，為顧客送上高達HK$500商戶現金券、額外1小時免費泊車及會員3倍積分等連串優惠，傳遞「共渡時艱Cheer Up」的正面訊息。

▲ 皇室堡推出多重優惠，為港人加油打氣。

作為銅鑼灣購物兼娛樂熱點的皇室堡，以「春日三重禮遇」回饋顧客，第一重禮遇：「購物大激想」，凡於5月31日或之前在商場任何商戶（當中須持有最少一張指定商戶類別的單據），透過電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領高達500港元的精選商戶現金券，當中包括輕食、童裝及幼兒用品、時尚服飾及鞋履、個人護理及美容，以及中式食肆，滿足不同購物需要。

「食‧泊」樂贈車主額外1小時泊車優惠

▲ 皇室堡特設「春日三重禮遇」，當中更有專為車主而設的「食‧泊」樂優惠。

了解到現時有部分顧客會選擇駕車前往商場「入貨」購買食物或自取「外賣」，皇室堡特別為車主度身訂造第二重禮遇：「食‧泊」樂優惠，車主只須憑商場內任何食肆及零售美食商戶的即日機印單據乙張，即可獲贈額外1小時的免費泊車優惠，對於需要為家人到商場食肆自取「外賣」，又或是儲備大量零食留守家居的車主最為適合。

「會員積分3倍UP!」WINDSORCLUB會員專享獨家優惠

▲ 皇室堡推出多重優惠，為港人加油打氣。

至於身兼皇室堡WINDSOR CLUB會員的顧客，更可享第三重禮遇：「會員積分3倍UP!」，WINDSOR CLUB會員於推廣期內每逢星期一、三及五，在商場內以電子貨幣消費，便可獲得3倍積分（消費金額1港元 = 3分），賞你更易憑分換取心儀禮品。

攜手抗疫 延長餐飲現金券期限

為響應當局的抗疫措施，皇室堡決定將餐飲現金券的使用期限延至今年底及明年初，讓顧客可放心選擇合適的日子到商場食肆享用優質美食，安排絕對細心周到！

皇室堡「春日3重禮遇」

日期：即日起至5月31日

地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡（港鐵銅鑼灣站E出口）

活動詳情：https://bit.ly/2QIjqdQ

(特約)

