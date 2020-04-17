【生態佳音】菲律賓封關旅遊勝地人煙絕跡　消失多年粉紅水母回歸暢泳

▲ 近日菲律賓著名觀光景點巴拉望島，被拍得已消失多年、成千上萬粉紅水母飄浮在海面的畫面。

新冠肺炎全球大流行，人類減少旅遊，生態又有另外一番景象。近日菲律賓著名觀光景點巴拉望島，被網民拍攝到已消失多年、成千上萬粉紅水母飄浮在海面的畫面。

位於菲律賓西南部的巴拉望島，屬該國第五大島，也是該國少有沒有火山的島嶼。

▲ 巴拉望島宛如人間仙境，受遊人歡迎。（相片：Twitter@@jeynleyn）

因開發程度較低，該島自然生態豐富之餘，也因景色優美而被譽為人間仙境、菲律賓最後一片淨土，深受遊客歡迎。

然而，最近因為新冠肺炎疫情，菲律賓封關而導致遊人減少，島上人煙絕跡，海面因而出現了一片奇景。

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）海洋生物學者Sheldon Rey Boco 3月底時到訪該島，發現成千上萬的粉紅水母飄浮在海面，並拍下影片到Twitter而被人廣傳。

他在Twitter指：「水母當然不受新冠肺炎封鎖措施影響。」

▲ 粉紅水母佔領海面。（相片：Twitter@SheldonRey）

這種粉紅色水粉名為又被稱為鞭狀克朗水母，俗稱「海蕃茄」，Sheldon Rey Boco指，由於風、潮流和潮汐條件，粉紅水母多出現在3月的巴拉望島。

▲ 粉紅水母近看可愛。（相片：Twitter@SheldonRey）

另一位海洋生物學家Ryan Baring則指，由於海上人類活動頻繁，這些粉紅水母多躲在海底，如今因為封關令人類活動大大減少，水母不再感到威脅，終於可以自由暢泳。

記者：陸明敏

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