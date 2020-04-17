【蘇格蘭疫情】喬寶寶滿臉白鬚餐廳送外賣　當地防疫意識低：醫院最高危都不戴口罩

▲ 喬寶寶回蘇格蘭與家人團聚，媳婦醫院工作無奈裝設嚴重不足。

喬寶寶去年結束與大台合約後，於上月底經倫敦轉機後到達蘇格蘭，與移居當地的家人團聚。喬寶寶接受14天居家隔離期間，喬寶寶接受鄭丹瑞（阿旦）的網上節目《健康旦》的訪問。

喬寶寶講述飛赴英國期間的所見所聞指，歐美當地的戴口罩的市民不足一成，連身在醫院工作的媳婦都表示缺乏醫療裝備。

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▲ 喬寶寶透過視像電話接受鄭丹瑞的訪問。（Facebook圖片）

喬寶寶指空服員未有戴口罩

喬寶寶表示，因為原定乘坐的航空公司停駛，需要搭乘另一班需要轉機的航班，中途於英國新冠肺炎重災區之一的倫敦轉機。

他透露於兩程航班上的乘客非常之少，一個機艙只得數人，但所有空中服務員均未有戴上口罩。

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▲ 抵達英格蘭後，喬寶寶接受維期14日的居家隔離。（Facebook圖片）

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喬寶寶抵達當地機場後，發現不論入境人員、店員、保安等，所有機場人員都沒人載上口罩：「連最危險的保安也只得手套、沒有口罩，他們需要徒手檢查來自各地旅客的行李，看到覺得好差。即使移民官和清潔工，也只得手套沒有人戴口罩。」

喬寶寶指歐美等地的人被灌輸，不適有病的人才需要佩戴口罩：「但其實有數字顯示，全民戴口罩的地方，確診人數越來越少。如港、台、澳門經歷過沙士，預防工作做得很好，歐美等地則沒有這個意識。」

▲ 喬寶寶示範以「孖煙通」自製口罩。（影片截圖）

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媳婦醫院上班沒口罩

講到當地的防疫設備，喬寶寶提到其媳婦在醫院工作，但工作期間並沒有戴上口罩：「醫院最高危都不戴口罩。她說她工作範圍是照顧中風的老人家，但我說出入醫院始終會接觸到病菌。不過無辦法，連醫院的裝備也不夠，覺得醫護人員最慘，整個歐美的醫療裝備接近零。」

▲ 喬寶寶平時會跟喬嫂嫂到附近湖邊散步。（影片截圖）

▲ 喬嫂嫂的表情非常有戲。（影片截圖）

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喬寶寶在當地經營印度餐廳，雖然暫時停止了堂食服務，但因為全城實行居家隔離，餐廳的外賣生意變得更好，又提到有報導指黃薑能夠抗炎，故許多客人都點黃薑咖哩。

雖然暫別幕前工作，但喬寶寶最近嘗試轉型做YouTuber，近日見他分別上載了兩段小劇場影片，找來太太和兒子客串，影片中鬍子變白了的喬寶寶被網民大讚變得更有型，太太和兒子也喜感十足，配合劇情演出到位，非常搞笑。

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