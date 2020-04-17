【新冠肺炎】梁子超：回流港人應先入住隔離中心　以堵截隱形病人引發家居傳播

▲ 梁子超認為可將回流港人安排在隔離中心或定點酒店進行14日隔離。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，惟本港的確診個案已連續4日為單位數字的升幅，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日於電台節目《千禧年代》中表示相信本港新型肺炎輸入個案引起的疫情已受控，但仍然要關注隱形病人的傳播，而且根據內地的資料可見，仍有多數確診者是隱型病人，故認為本港的檢疫安排應著手隱堵截隱型病人的漏洞。

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梁子超指現時在亞博為回流人士而設的檢測只可以找到已發病的隱形病人，但病毒仍然有14日潛伏期，相關人士有機會在居家隔離期間才成為隱型病人，屆時則可以傳染給家人，然後受感染的家人再於社區傳播。有部份回流人士甚至自己還未確診，其家人卻已被傳染並確診，如而且如果家中有年長或長期病患人士就會更危險。

有見現時每日只有200至500人回港，梁子超認為隨著現時本地個案減少，隔離中心應該會有空位供回港人士隔離，若可以將回流港人安排在隔離中心或定點酒店進行14天的隔離，就可以避免在亞博檢測時的輪候時間，在完成定點隔離後才作最後檢測，可以省卻頭一次檢測的時間，也可以更有效的找到隱型病人。

梁子超續提到雖然復活節假期間港人在抗疫上也稍有放鬆，但如之後收拾心情，繼續保持社交距離，相信問題不大，又指即使有人在4日復活節假期有人受感染，為數亦不會太多。他反而提醒外傭在週日的聚集或會造成跨家庭傳播，雖然限聚令有幫助，但認為外傭在聚集時亦需要做足防禦措施，以防交叉感染。

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責任編輯：郭家穎