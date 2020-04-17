【新冠肺炎】鍾南山指中國疫情基本受控零感染「不現實」　個別病例不應妨礙復工復產

▲ 鍾南山指中國疫情目前基本受控，僅有少數、個別的病例不應妨礙復工復產。

新冠肺炎疫情持續，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山本周四（16日）指出，中國疫情目前基本受控，僅有少數、個別的病例不應妨礙復工復產，並稱零感染個案是不現實的。

鍾南山：中國疫情基本得到控制

據《澎湃新聞》報導，昨日鍾南山與國內醫療專家，透過騰訊會議與全球萬名臨床醫生進行視像連線。鍾南山認為，「中國的疫情基本得到控制，已沒有更多人感染。目前增加的病例大部分是境外輸入。」他又在會議中指出，現時要特別關注無症狀感染者。大部分無症狀感染者的潛伏期是3至7天，最多是14天。

期間，患者或沒有症狀，或是出現非常輕的症狀。資料顯示，約50%患者首要出現的症狀不是發燒，反之可能是乏力、咳嗽。他指出，要特別關注和防護的是，確診者的密切接觸者及從疫情暴發的地區回來的人士，以防疫情進一步傳播。

鍾南山：有個別輸入病例是正常

鍾南山又認為，現正處於一個關鍵期，過去數月大家在家工作、上課，目前復工復產復課意味著接觸會增加，也會帶來更多危險。但他表示，有個別輸入的病例是正常的，

除非造成大規模疫情反彈，不然的話，僅有少數、個別病例不應該妨礙復工復產。不能因為局部出現病例就影響復工復產復學的進程，否則將對經濟和人民生活產生很大的傷害。

鍾南山又指，復工復產復課期間若出現幾宗感染個案，馬上隔離、採取相應措施，就不會繼續傳播。他表示：

有個別的感染我不覺得奇怪，非要把它搞到全部都是 『零』，我覺得不現實。

更多有關鍾南山對疫情的看法，請看：

【新冠肺炎】新冠病毒基因突變 鍾南山：已非常適應在人體內生存不可能被鏟除

【新冠肺炎】鍾南山預料全球疫情4月底受控 病毒引起肺部纖維化非永久性1年可康復

【新冠肺炎】籲市民勿放鬆警惕做好社交距離 鍾南山稱讚香港防疫工作做得好

責任編輯：羅嘉欣