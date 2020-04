唔出街就無敏感? 室内污染物濃度比室外高5倍 容易誘發過敏症狀

春季帶來了潮濕天氣,也帶來了敏感多發期。室內外隱形的污染物會增加致敏風險,例如鼻敏感便是一個典型的長期敏感症狀。據調查,多數人9成時間都在室內工作生活,世界衛生組織發布的《室內空氣污染與健康》報告顯示,室內污染物濃度可比室外高出5倍之多(。床單、冷氣機、抽濕機、寵物⋯⋯這些都有機會藏匿致敏原!

何為致敏原?人體免疫系統會攻擊病毒和細菌等有害物質,從而保護我們的健康。過敏是免疫系統對某些物質發生的反應,這些物質稱為致敏原。

到底哪些致敏原與我們「日夜相伴」?

床單、冷氣機、抽濕機、寵物上藏匿的致敏原,容易附在家居物件上,或是飄散在空氣中,看不見摸不着。以床單為例,睡眠時口水、油脂、皮屑和塵埃等都會落在床單上,滋生細菌。其中,最為常見的是身體脫落的皮膚細胞滋生的塵蟎。

▲ 人們睡眠時從身體脫落的油脂、皮屑等會落在床單上,滋生細菌。

至於冷氣機、抽濕機,如果不時常清洗乾淨,就會日積月累灰塵和潛藏的病菌,在使用時將導致過敏的物質散布在空氣中,造成鼻敏感。而養寵物的家庭,則面臨寵物皮屑這一致敏原帶來的敏感風險。



很多人將鼻敏感與感冒混淆,一般情況下感冒有機會發燒,並因發炎導致呼吸道產生濃稠的分泌物,症狀一般不會超過兩個星期;而鼻敏感發作則可能持續較長時間,致敏原甚至可能導致眼睛痕癢、流眼水等,如果處理不當,還可能造成精神不集中及睡眠質素下降,不容忽視。

如果不清楚是對哪一種物質敏感,可找過敏專科醫生做測試,了解過敏的原因。

▲ 春季敏感症狀多發,一旦發作會持續較長時間,影響日常生活質素。

春天抗敏小貼士

致敏原幾乎無處不在,想要完全避開它們相當困難。不過,只要在生活中注意一些日常細節,也能對減少過敏症狀發作有幫助,提升生活質素。

• 每星期用熱水清洗寢具及梳化套,消滅塵蟎。

• 使用配有高效微粒過濾器(HEPA)的吸塵機。

• 定期清潔容易滋生霉菌的表面,例如冷氣機、雪櫃門和加濕機。

• 把地氈改為木地板或地磚。

• 保持足夠睡眠,定期運動,及減低壓力。

▲ 定期清理冷氣機濾網中的灰塵,能減少敏感症的發作機會。

第二代抗組織胺 較安全 不渴睡

飽受敏感困擾的患者亦可選擇抗組織胺藥物(即抗敏藥)來舒緩不適,然而傳統的第一代藥物藥效時間短,且會產生疲倦、渴睡的副作用,影響日常生活。第二代抗敏藥則針對以上問題作出改良,藥物較難通過血腦屏障進入大腦,且更集中於抗過敏治療,令藥效持續時間更長。

Telfast退敏快®就含有第二代抗組織胺成分,能舒緩鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痕癢等多種過敏症狀。退敏快更提供長達24小時的保護*,且不用擔心產生睡意影響工作。

5合1 有效舒緩敏感症狀

1. 舒緩鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼痕、流眼水、鼻或咽喉痕癢等多個過敏症狀1

2. 快速見效2

3. 24小時持續有效3*

4. 無睡意4

5. 改善生活質素1

Telfast退敏快®系列提供3款適用於成人的產品:退敏快120mg、退敏快180mg及退敏快D,另外亦有兒童配方的退敏快藥水,幫助敏感人群對抗過敏性鼻炎及風疹等相關的症狀。

用法:

Telfast退敏快

產品系列及用法 鼻敏感症狀(流鼻水、眼痕、流眼水及鼻痕) 風疹相關症狀 鼻塞症狀 12歲以上兒童及成人 退敏快120mg

:每日1粒 ✓ 退敏快180mg

:每日1粒 ✓ 退敏快D

(快速通鼻配方)

:每日2粒 ✓ ✓ 2歲至11歲兒童 兒童藥水配方6mg/ml:

150ml瓶裝

每日2次;

每次5ml (30mg) ✓ ✓ (6歲及以上)

*適用於退敏快120mg及180mg

