【防疫抗疫基金】民主派議員稱措施未有惠及失業人士　張建宗：放寬綜援可為他們帶來「及時雨」

▲ 政府推出第二輪防疫抗疫基金，有議員指出不少市民未能在今次措施受惠，包括自由工作者、失業人士等。（資料圖片）

立法會財委會今早（17日）審議政府第二輪1,375億元的防疫抗疫基金撥款申請，民主派多名議員均指出，不少市民未能在今次措施受惠，包括自由工作者、失業人士等，又希望政府再設第三輪基金。

公民黨陳淑莊批評，政府兩輪防疫抗疫基金動用過千億，但仍有人不受惠，包括是以自由身份工作的健身教練，她要求政府交代是否有第三輪基金補漏拾遺，又希望政府可以成立失業援助金，協助開工不足或已失業的人士。

民主黨鄺俊宇則指，次輪基金原意是補漏拾遺，但政策「一時一樣」，令市民無所適從，批評政府「愈補愈漏」，為何不成立失業援助金，支援失業人士。他又指措施增加綜援壓力，質疑政府為何不直接向市民加碼派錢。

【防疫抗疫基金】張建宗：基金急市民所急極為重要 盼議員盡快通過撥款

政務司司長張建宗回應指，在設計發放機制時，最重要能夠「快到位」，如果要重新建立制度，可能要用半年時間，屆時已意義不大，又指政府比議員更急，希望可以盡快將撥款派到市民手上。

對於放寬綜援方面，他承認「綜援的確唔係咁用」，但希望可跳出框架，透過41個社會保障辦事處，在不用重新招聘人手下處理，短時間內提供「及時雨」給有需要人士。至於是否會有第三輪基金，他就說先處理好第二輪撥款工作。

另外，熱血公民鄭松泰指質疑，5G屬新興技術，但政府在基金中有6,000萬港元是用作資助使用5G技術的人士，質疑措施與抗疫有何關連。張建宗回應指，基金除了保就業外亦要創業和提升技能，如果在目前環境下令5G技術準備就緒，將來可有轉危為機的作用。

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記者：陳子謙