【健康專訪】常運動女生反而經期紊亂？　婦產科醫生：過量運動可致停經

▲ 婦產科專科醫生董曉方指出經期紊亂主要原因是內分泌出現問題。

疫情之下，不少人都會選擇做運動增強免疫力。有婦產科專科醫生提醒女士，過量運動可以致過度疲勞，而過度節食亦會影響內分泌，導致經期紊亂，有原本健康的女士更引而停經。

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▲ 婦產科專科醫生董曉方提醒市民，如經期忽然變長或縮短，可能是身體健康響警號。（車耀開攝）

婦產科專科醫生董曉方接受TOPick專訪時表示，女性一般的正常月經周期為一般是28至30天左右，而23至37天的周期亦是正常；出血時間不超過7日，如經期忽然變長或縮短，或者經血中有大血塊，可能是身體健康響警號，月經周期紊亂。

她指出，經期紊亂主要原因是內分泌出現問題，由於卵巢分泌賀爾蒙受下丘腦及腦下垂體控制，而工作精神壓力大、甲狀腺分泌亢奮、患有嚴重糖尿病或因服用某些精神科藥物導致腦下垂體催乳激素分泌過多，影響經期問題；第二，是生殖器官結構性問題，如有盆腔炎、子宮內膜瘜肉、肌瘤、卵巢瘤等是經期紊亂的原因；第三是因流產或宮外孕或先兆流產，被誤為月經來潮。

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董曉方更提到，不良的個人習慣亦會導致經期紊亂，當有有不常見的個案是因為經常運動而導致經期紊亂。曾有一名年約30歲經常運動的女士，因過量運動而出現停經情況，需醫生幫忙進行通經。

她表示，適量運動可以增強體質、提升肺活量、夜間容易入睡，但過量運動可致過度疲勞；而女性的BMI需維持在18至25之間，如過度節食導致體內的脂肪、蛋白質太少，均會影響經期，嚴重的話會導致閉經；而肥胖都會導致經期紊亂。

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她提醒市民，如發現自己有經期紊亂的問題，可以在求醫前先紀錄自己月經周期出血的日子。婦產科檢查通常包括超聲波、盆腔檢查；而血液檢驗測試則可能包括血全計排除貧血、甲狀腺、肝腎功能、卵泡刺激素、黃體生成數、催乳激素、驗孕等。

董曉方又鼓勵市民在疫情期間可以多做運動，到大自然呼吸新鮮空氣，建議每日最少行8000至10,000步，每星期進行中等至劇烈運動大約150分鐘。

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記者：郭詩詩