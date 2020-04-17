【口罩供應】本地口罩生產資助計劃再批5條生產線　月產逾1,100萬口罩

▲ 本地口罩生產資助計劃再批出5條口罩生產線。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未緩和，本港口罩需求殷切，商務及經濟發展局今日（17日）公布，本地口罩生產資助計劃再批出5條生產線，涉及的總資助額最高可達到1,300萬元，預計4月中起生產，合共每月平均可生產775萬個口罩供政府使用，及360萬個口罩供應本地市場。

獲批資助的生產線詳情：

機構 生產線（條） 預計開始生產日期 月產口罩量（本地市場）（個） 月產口罩量（政府使用）（個） 最高資助金額（元） 國藥科技醫療用品有限公司 1 4月10日 100萬 200萬 300萬 Hong Kong Lion Production Company Limite 1 4月15日 - 55萬 200萬 香港人醫療用品有限公司 1 4月16日 160萬 200萬 300萬 益成醫療用品有限公司 1 4月16日 100萬 200萬 300萬 新德利（亞洲）有限公司 1 4月16日 - 120萬 200萬 資料來源：商務及經濟發展局

商務及經濟發展局指，本地口罩生產資助計劃最多會資助20條本地生產線，至今已批出13條生產線，尚餘7條生產線資助名額，香港生產力促進局確認尚有26宗申請符合計劃基本條件，涉及33條生產線，政府會盡快審批。

▲ 本地口罩生產資助計劃最多會資助20條本地生產線，至今已批出13條生產線。（經濟日報資料圖片）

局方說，政府在原則性批核申請後，會與獲批資助的公司簽訂協議，政府會根據協議條款向有關公司分期發放資助，而生產線在計劃下可獲得的實際資助金額，需視乎有關採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定，要待有關開支落實後才能確定。獲批資助的公司亦須符合相關協議條款，包括為其生產的口罩獲取認證，政府方會開始向其採購口罩。

局方續稱，獲批資助的公司如未能在預計目標日期前向政府開始供應獲認證的口罩，可申請延期最多1個月，但如無特殊原因及具備充分理由，超過1個月的延期會令致獲批資助被撤銷。

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記者：陳曉瑩