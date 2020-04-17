【移居日本】90後香港女生為追星移居東京　Nana：東京仍要搶口罩廁紙

▲ 90後香港女生Nana因喜歡日本偶像，毅然移居東京努力學習舞台設計，將追星視為終身志業。

有人移民安居，有人移民追夢。90後香港女生Nana因喜歡日本偶像，毅然移居東京努力學習舞台設計，希望終有一日能親手為喜歡的偶像製作演唱會，將追星視為終身志業。

一般人追星止於買海報、唱碟，最多到日本看演唱會。但把追星視為志業，擁有此毅力與勇氣的人少之又少。

▲ Nana到大阪巨蛋觀看偶像演出。（相片：受訪者提供）

她娓娓道來：「我想將追星變為生命的一部份。日本也有很多因喜歡某事而成為職人的人，我覺得若你肯全心全意去為某件事努力，比你在普通公司安安穩穩、營營役役地過一輩子，更加有意義。」

▲ Nana（前排左一）認為日本娛樂事業蓬勃，擁有許多製作機會。（相片：受訪者提供）

在娛樂事業蓬勃的日本，每日都有各類演唱會及活動，她認為只要肯嘗試就可得到許多機會。現時她在一間舞蹈工作室負責舞台設計及影片製作。

簽證續簽年期視乎貢獻

中學畢業後，她便到日本學習關於舞台、活動的設計及製作。根據日本教育制度規定，未唸完6年中學課程的要先在語言學校補讀一年，才可修讀兩年的專門學校。

修畢課程後，她便申請工作簽證。兼職工作只獲批續簽1年，而全職工作則要視乎公司規模及個人對日本的貢獻。

▲ 假日到日本國內旅行非常方便。（相片：受訪者提供）

她解釋：「我認識一位朋友在大公司任設計師，一開始只獲續簽1年，後來爭取到3年；也有朋友任職激安殿堂員工，首次申請簽證便取得5年期。」

她認為，由於日本人口老化，年輕人續期不算困難。「只要你不怕麻煩，每年續期就可留在日本。」現時Nana已在日本生活了6年。

▲ 從橫濱的居所可眺望富士山。（相片：受訪者提供）

Nana住在連續3年成為日本人關東地區中最想居住的橫濱，她的家距離車站僅8分鐘路程，200呎的單位約4000港元，附近有超巿及商店街，屋內更可遠眺富士山景色。

東京仍需搶口罩廁紙

為防止新冠肺炎疫情擴大，日本首相安倍晉三宣佈全國7個都府縣進入緊急狀態，地方首長可採取限制人身自由措施，惟措施不附帶懲罰及不包含封城，令人憂慮成效。

▲ 緊急狀態宣佈後，超巿曾一度出現食材搶購情況。（相片：法新社）

根據她的觀察，市面口罩、消毒用品及廁紙仍持續短缺。「現時我們仍需搶廁紙，一定要朝早等超巿開門才買到，口罩及消毒用品每人只可買一件，不過口罩非常缺乏，巿面上完全買不到。」

疫情早期，日本的口罩也曾出現過炒價，不過當政府發出禁止網上轉售的聲明後，便少了這個情況。雖然港人覺得禁止炒賣是德政，但日本人認為政府仍是無做任何措施確保防疫物資供應。

▲ 日本人不滿政府無措施確保防疫物資供應。（相片：法新社）

Nana指：「日本人有好多不滿但又未至於憤怒，故不足以令他們增加自發的防禦，只是一直在等政府指示。而在宣佈進入緊急狀態後，他們也沒有恐慌，因為既無封城，也無阻嚇力。」

記者：陸明敏