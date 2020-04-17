【至死不渝】四代同堂賀60年鑽婚廝守一生　英老夫婦染新冠肺炎同日離世

▲ 英國一對結婚60年的老夫婦，近日不幸染上新冠肺炎同日離世。

找到一生最愛，相伴到最後一刻同日離去，或許是一種幸福。英國一對8旬老夫婦，剛慶祝了60年鑽婚，就不幸染上新冠肺炎，於4月中同一日先後離世。兩人的孫兒為此感到相當悲痛，但也為他們能一起愛到最後，感到安慰。

英國是第6個新冠肺炎確診個案破10萬的國家，死亡人數近1.4萬，死亡率全球最高。

其中2名死者為一對鑽婚老夫婦，綜合英國傳媒報道，86歲的Bryn Howells和80歲妻子Pat，在英國威爾斯一家醫院同日去世，妻子在4月13日凌晨2時過身，丈夫則於同日晚上7時共赴黃泉。

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英女王寄賀卡祝賀鑽婚

兩夫婦於1959年底共諧連理，數月前，他們才剛度過60年鑽婚紀念，更收到英女王寄來賀卡祝賀。兩夫婦用畢生的愛建立了大家庭，育有4個兒子Andrew、Barrie、Keith和Bleddyn，以及2個契女Carolyn和Claire，膝下還有11個孫兒、12個曾孫，尚有2個等待出生，四代同堂非常幸福。

他們深愛對方至死不渝，令我們的家充滿愛，祖父母為此感到自豪，數月前我們還一起慶祝他們的鑽婚紀念日。

孫兒指祖父母做任何事都在一起，並一同支持子孫所做的任何事，「當有我們參演的音樂會或演出，他們會第一個買門票，然後結伴坐在第一排，滿臉笑容。」

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染疫初期以為過勞不適

孫兒續稱，祖父母的身體很好，尤其是祖母，是一個心境年輕的80歲老人，月初她清洗花園時開始感到不適，但以為自己只是過勞，豈料是染上新冠肺炎，「這實在太恐怖了，令人震驚！」

而丈夫Bryn是一個合唱團的終生成員，是一名男高音，合唱團在facebook亦有出帖文表示哀悼。

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責任編輯︰林綺玲