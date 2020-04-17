整筆撥款督導委員會任命4名新委員　社聯總裁蔡海偉卸任

▲ 整筆撥款督導委員會任命4名新委員。（資料圖片）

政府今日（17日）宣布委任整筆撥款督導委員會4名新委員，任期2年，4月22日起生效，分別是陳凱欣、蔡劍華、張惠蓮和吳錦華。



4人簡歷方面，陳凱欣現從事市場推廣及公共事務的工作；蔡劍華是香港社會服務聯會業務總監；張惠蓮是社區及院舍照顧員總工會主席；吳錦華是一位會計師及吳錦華會計師事務所的創辦人。



勞工及福利局局長羅致光期望，新委員就推行整筆撥款津助制度提供意見，並感謝4名即將卸任的委員，分別是歐楚筠、陳美蘭、蔡海偉和李小聰。



整筆撥款督導委員會由社會福利署署長擔任主席，並由17名非官方委員及兩名官方委員組成。非官方委員中有6名委員為獨立委員，其餘11名委員均具有與整筆撥款津助制度相關的背景，如來自非政府機構管理層、服務使用者和員工工會。



整筆撥款督導委員會監察整筆撥款津助制度的推行情況，及找出尚待改善之處，亦監察《整筆撥款津助制度檢討報告》建議的推行情況，並促進社會福利署、非政府機構及其員工和服務使用者之間對推行整筆撥款津助制度的資訊和經驗的交流。

整筆撥款督導委員會的新委員名單如下：



主席

社會福利署署長



非官方委員

陳凱欣

陳綺貞

周賢明

蔡劍華

張惠蓮

熊運信

林明慧

劉愛詩

李正儀

李漢祥

李兆香

梁佩瑤

倫智偉

吳錦華

伍佩玲

冼建明

司徒永富



官方委員

勞工及福利局首席助理秘書長（福利）1

社會福利署助理署長（津貼）

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責任編輯：吳卓峰