【防疫抗疫基金】建制派議憂措施令65歲以上僱員成解僱對象　張建宗承認權宜之計盼市民包容

▲ 有建制派議員指出，65歲以上僱員不用供強積金，所以不獲資助，或成僱主解僱的對象。（資料圖片）

立法會財委會今早（17日）審議政府第二輪1,375億元的防疫抗疫基金撥款申請。有建制派議員指出，65歲以上僱員不用供強積金，所以不獲資助，或成僱主解僱的對象，要求政府填補漏洞。

民建聯議員陳恒鑌表示，今次保就業措施無照顧到65歲以上無供強積金的僱員，但不少65歲以上人士仍要工作養家，擔心他們會成為第一批被解僱的對象，要求政府考慮可否讓僱主提供這類員工的入息證明，以令津貼可以涵蓋這批員工。

工聯會議員陸頌雄就指，保就業計劃有不少漏洞，包括沒有要求僱主不能減薪等，另外亦可能有黑心僱主為了取得政府津貼，將現有員工換成「自己人」，或解僱無法取得工資津貼的65歲以上員工，希望政府填補漏洞。

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政務司司長張建宗回應指，今次政府用了短時間應付問題，承認非最理想方法，但屬權宜之計，希望市民可以包容。對於65歲以上無供強積金的員工，他說僱主在取得政府的津貼後，有決定權將錢分予這類員工，共渡時艱。

勞工及福利局局長羅致光補充指，現時約有6萬名65歲以上僱員仍有供強積金，相信今次措施可以補助他們，若65歲以上僱員因今次疫情收入下跌，仍可靠長者生活津貼或在職家津貼補助。

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記者：陳子謙