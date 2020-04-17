【嚴選食鹽】岩鹽海鹽比餐桌鹽更健康？營養師拆解營養價值【內附詳情】

▲ 註冊營養師Hayley表示，不建議以鹽作為礦物質的主要來源，只需要平日飲食均衡。

岩鹽、海鹽含天然礦物質，比餐桌鹽更健康？TOPick請來「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師楊盈希（Hayley）講解三者的分別，以及對人體的影響，並推介多種天然調味料，讓大家吃得更健康。

岩鹽、海鹽：

因天然曬乾或結晶而成，故保留較多雜物，包括礦物質。但只含微量礦物質，主要有鉀、鈣、鎂、鐵等礦物質，不足一天所需的份量。

岩鹽、海鹽若來源不乾淨，可能存留污染物和有害物質。

鈉含量與粗鹽、幼鹽相若。

餐桌鹽（幼鹽）：

因為經過蒸溜，礦物質已所餘無幾，有害物質也會於過程中流走。

粗鹽、幼鹽：

只是切角不相同。烹煮不同食材用不同粗幼度的鹽，如：醃肉多用粗鹽，焗曲奇多用幼鹽。相同容量的粗鹽，由於縫隙較多，鈉含量較幼鹽少。

岩鹽VS海鹽VS餐桌鹽

Hayley表示，岩鹽、海鹽與平日食用的粗鹽、幼鹽並無太大分別，成分中約有90%是氯化鈉。

海鹽含有的碘比岩鹽多一些，對新陳代謝起有重要作用，適量進食可減低患癌風險，但海鮮含有的碘比鹽更多。

營養師：不用透過鹽額加補充礦物質

Hayley指出，「若要靠鹽含有的礦物質，補充平時所需的營養，那要吃很多很多很多鹽。」所以，一般也不建議以鹽作為礦物質的主要來源，只要平日飲食均衡，不用透過鹽額加補充礦物質。

鹽每天食用上限＝1茶匙

Hayley表示，一般人每天最多只會食用1至2茶匙鹽，即使含礦物質，也無法發揮其作用。她提醒，要留意鹽的食用份量，因為是高鈉食物，不要因為標榜天然，而多用了岩鹽和海鹽。食用過量，會增加腎臟負荷，並引致高血壓。

世界衛生組織建議，成人每天攝取鈉的上限為2,000亳克，相當於一茶匙鹽。美國心臟協會也建議，最理想是每天攝取低於1,500亳克鈉，即少於一茶匙鹽，尤其是高血壓人士。該協會更曾發表研究指，每天減少攝取1,000亳克鈉，已有助降低血壓。

低鈉鹽較健康？

Hayley表示，低鈉鹽用「氯化鉀」取代「氯化鈉」，故含有較少鈉質。若嫌低鈉鹽味道不夠嫌，用多了鹽，變相並無減少鈉的攝取量。一般人可選用低鈉鹽，但腎病患者身體較難排走鉀質，食用前應咨詢醫生意見。同時，也不建議腎病患者選用減鹽、減鈉的豉油。她又指，港人攝取鈉質的主要來源是醬料及湯水等，據食物安全中心的資料，包括豉油、蠔油、湯水、火腿、肉腸、燒味、鹵味等。

建議多用天然食材調味

Hayley建議，多用香草、檸檬汁、黑椒、薑、蔥、蒜頭等天然食材調味，或選用含有谷胺酸的菇菌類、蕃茄。因為有咸味的調味料大多含有鈉質，吸收過多鈉會增加腎臟的負荷。習慣吃太咸，一旦味覺適應後，會吃得愈來愈咸。外出用膳時，較咸的食物，脂肪相對較高，有損健康。她建議減少用鹽，轉用天然食材調味，讓味蕾慢慢適應過來。

想知道常見食鹽的鈉含量，請看【上一頁】

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記者：黃泳欣