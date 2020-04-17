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【留家睇騷】韓國天團BTS演唱會免費播　一連兩日開放官方YouTube頻道任睇【內附詳情】

娛樂 12:45 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

韓國天團防彈少年團（BTS），將於今個周末在YouTube免費播出8場歷來的演唱會。（BTS ig 圖片）

新冠肺炎全球大流行，全球不少樂壇巨星歌手也發起在網上直播或重播演唱會，為醫護打氣之餘，亦讓居家抗疫的市民有多一個娛樂。韓國天團防彈少年團（BTS）最近宣布，將於4月18日及19日，即今個星期六及日，在YouTube頻道免費播放歷年來的演唱會，BTS粉絲切勿錯過。

BTS原定在4月11、12、18及19日在首爾舉行演唱會，但因新冠肺炎取消。（BTS ig 圖片）

BTS原定在4月11、12、18及19日在首爾奧林匹克運動場舉行4場演唱會，但因為疫情關係而取消，且不設延期。不過，他們所屬的Big Hit事務所就決定在BTS官方BANGTANTV YouTube頻道，免費播出他們自2014年以來的演唱會。

這個線上演唱會分為兩日，於4月18 日及4月19日香港時間上午11時起播出，每日分別有4場，連去年在首爾舉行的世界巡迴演唱會《Love Yourself》。

4月18日演唱會包括︰

  • 2015 BTS Live 【Most Beautiful Moment In Life On Stage】
  • 2016 BTS Live 【Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue】
  • BTS 2014 Live Trilogy︰Episode II The Red Bullet（2014 Memories）
  • BTS 3rd Muster【ARMY.ZIP+】

4月19日演唱會包括︰

  • 2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour In Seoul
  • 2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final（2017 Memories）
  • BTS 4th Muster 【Happy Ever After】
  • BTS World Tour 【Love Yourself】Seoul

記者︰黃依情

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