【留家睇騷】韓國天團BTS演唱會免費播　一連兩日開放官方YouTube頻道任睇【內附詳情】

▲ 韓國天團防彈少年團（BTS），將於今個周末在YouTube免費播出8場歷來的演唱會。（BTS ig 圖片）

新冠肺炎全球大流行，全球不少樂壇巨星歌手也發起在網上直播或重播演唱會，為醫護打氣之餘，亦讓居家抗疫的市民有多一個娛樂。韓國天團防彈少年團（BTS）最近宣布，將於4月18日及19日，即今個星期六及日，在YouTube頻道免費播放歷年來的演唱會，BTS粉絲切勿錯過。

▲ BTS原定在4月11、12、18及19日在首爾舉行演唱會，但因新冠肺炎取消。（BTS ig 圖片）

BTS原定在4月11、12、18及19日在首爾奧林匹克運動場舉行4場演唱會，但因為疫情關係而取消，且不設延期。不過，他們所屬的Big Hit事務所就決定在BTS官方BANGTANTV YouTube頻道，免費播出他們自2014年以來的演唱會。

這個線上演唱會分為兩日，於4月18 日及4月19日香港時間上午11時起播出，每日分別有4場，連去年在首爾舉行的世界巡迴演唱會《Love Yourself》。

4月18日演唱會包括︰

2015 BTS Live 【Most Beautiful Moment In Life On Stage】

2016 BTS Live 【Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue】

BTS 2014 Live Trilogy︰Episode II The Red Bullet（2014 Memories）

BTS 3rd Muster【ARMY.ZIP+】

4月19日演唱會包括︰

2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour In Seoul

2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final（2017 Memories）

BTS 4th Muster 【Happy Ever After】

BTS World Tour 【Love Yourself】Seoul

記者︰黃依情