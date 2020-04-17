房委會公共屋邨管理處　下周逢一三五隔日開放

▲ 房委會下周起實施新的公共服務安排，直至另行通告。（資料圖片）

房委會今日（17日）宣布，由下星期一（20日）起的工作日，實施新的公共服務安排，直至另行通告，包括公共屋邨管理處逢星期一、星期三及星期五上午10時至下午4時開放，提供有限度的一般屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。

居民如在公共屋邨管理處開放時間以外，有任何查詢，可致電管理處的聯絡電話，職員會盡量提供協助。至於管理處內的收款處，將會暫停開放，租戶可透過其他千多個地點，例如指定的便利店及超級市場，或繳費靈繳交租金。

三間資助房屋辦事處，將逢星期一、星期三及星期五上午10時至下午4時提供有限度服務，包括樂富客戶服務中心的白表居屋第二市場計劃小組、黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組；及黃大仙龍翔辦公大樓的置業資助貸款小組。

樂富客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組，及觀塘的綠表置居計劃銷售小組繼續只開放予已預約的申請者。

樂富客戶服務中心公屋申請辦事處逢星期一、星期三及星期五上午8時至下午4時開放，提供有限度服務，處理一般公屋申請事宜。

清拆安置辦事處、重建組分區（白田及美東）辦事處逢星期一、星期三及星期五上午10時至下午4時開放，提供有限度服務，處理有關清拆安置或重建的個案。

位於房委會總部地下的收納處將會維持有限度服務，逢星期一至五開放，處理租金以外的收納款項服務，包括處理資助房屋單位業主繳付補價，以便有關業主完成單位的買賣手續。

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責任編輯：吳卓峰