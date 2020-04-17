【大洗特洗】疫情趨緩Hermès廣州店重開　貴婦瘋狂購物單日創2000萬銷售額

▲ Hermès廣州店重開當日，貴婦瘋狂購物單日創2000萬銷售額。

新冠肺炎年頭開始在中國爆發，內地多個城市封城，市民未能外出，更遑論購物。近日疫情趨緩，不少工廠已陸續復工，商場亦重新開業。廣州一間Hermès分店，一開業就創下超過2千萬港元的銷售額，是所謂的「報復性消費」！

單日銷售額2千萬港元

根據外國傳媒《WWD》報導，位於廣州太古匯的Hermès專賣店，於11日（週六）重新開張就創下了單日270萬美元的銷售額，換算港幣約2千萬，估計是內地名牌單日營業額最高記錄。

據了解，在重新開業這一天，Hermès邀請了不少VIP到場。同時也從各地調了稀有手袋運到這間分店，包括有訂製版的 Birkin Bag、十分稀有的喜馬拉雅（Himalaya）鑽扣鱷魚款式限量手袋及不同的配件等等。

▲ 有網民一次過買了大量飾品。（圖片來源：小紅書）

在內地網站「小紅書」上亦有大量貴婦打卡，上載在開新開業的一天購物的情況，部份人並沒有戴上口罩。這些貴婦拍下自己的數袋戰利品「炫富」，當中有人一次過買了20件衣服，亦有人表示買不到喜歡的手袋，就隨便買了些東西當作給sales的開工利事，毫不手軟。

網民留言：窮鬼不配活著

微博上不少網民都認為這些網民購買力驚人，這種情況下還能有這麼高的營業額。有網民搞笑留言表示「還以為自己出門吃個火鍋就算報復性消費呢，原來自己啥也不是」，引來其他網民留下超有共嗚的留言，如「有錢的人那麼多，我不是其中一個」、「我們只配看看」、「窮鬼不配活著」等等。

不過，有外媒認為這樣的「報復性消費」仍挽救不了時裝業，只能等疫情進一步緩和，讓品牌回到正常軌道才能結束問題。名牌受到影響，連帶靠廣告維生的媒體也叫苦連天。擁有《VOGUE》、《Vanity Fair》、《GQ》等時尚雜誌的康泰納仕集團需要減薪，執行長Roger Lynch率先減薪一半。

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責任編輯：陳珈希