【新冠肺炎】英國超市指引「醫護碰商品後必須購買」　醫護失望發文：視我們為麻風病人

▲ 英國超市列指引「醫護觸碰後商品後必須購買」。

新冠肺炎疫情持續，英國有超市發出指引，指為了保護員工，減少感染風險，讓醫護人員在超市營業最後一小時購物，同時醫護人員所觸碰過的物件，都必須購買，不能再放回貨架上，引起大量英國醫護人員不滿及憤怒。

▲ 指引列明「醫護觸碰後商品後必須購買」。(網頁截圖)

綜合外媒報道，英國超市Iceland Foods在網站列出指引，寫道為了保障員工，超市將實行強力措施。首先在醫護購物時段時，只能用卡付款，時段結束後會全面清潔店舖。醫護人員觸碰過的物件，都必須購買，不能再放回貨架上，以減少污染。

指引被醫護人員發現後，隨即在Facebook引起熱烈討論，大量醫護人員都表示不滿，有人更寫下文章反擊：

感謝暗示醫護人員是骯髒、不潔的人，讓我們成為麻風病人。醫護人員比其他人更會遵守IPC的準則去洗手，看看我們的手有多粗糙就可以證明。你們的工作人員接觸每一名顧客後都會洗手嗎？我們會！ 在這段恐怖的時間，別讓我們感到難過。我們已有同事無家可歸，因為業主不想有骯髒的醫護人員住在自己家中。

文章亦質疑超市有沒有向大眾顧客提出同樣要求，認為此項政策只是在打擊醫護的士氣。

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超市備受批評後，便在網站刪除該段指引，並在Twitter發帖道歉：「這是失誤，我們不應該在網站張貼。我們真誠地道歉並已撤回這項指引。」

不過，有醫護人員表示道歉已經太遲，因為這讓他們了解到，世上還有其他人都是這樣看待醫護，大感失望。

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責任編輯：楊宛茜