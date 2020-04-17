【疫情下生B】醫院限制探訪人數新手媽媽感孤單　暖心老爺奶奶隔10層樓探新抱孫仔

▲ 疫情下，美國有老爺奶奶希望為產後新抱打氣，隔空10層樓探望她與孫仔。

新冠肺炎全球大流行，美國疫情尤其嚴峻，至今（17日）屢計確診人數超過67萬人，死亡人數逾3萬3千人。在疫情下，許多醫院服務緊張，如非必要勿覆診及入院。美國有位在疫情下分娩的新手媽媽很擔憂，在醫院限探訪人數之下，其老爺奶奶希望為她打氣，並心急見孫仔，隔空10層樓探望他們，舉動叫新抱感動。

據美國電視節目《早安美國》（Good Morning America）的報道，美國夫婦Jarrod和StacyO’Donnell於4月1日成為新手爸媽，Stacy在波士頓的百翰婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）誕下兒子Jack。

由於疫情下，醫院限制探訪人數，因此Stacy產後只有丈夫Jarrod來探望她及BB。Stacy在疫情下生仔感到憂慮不安：

在新冠肺炎大流行、全球性危機期間分娩，肯定不在我預料之中，此時成為新手媽媽真的有點焦慮。幸好，有家人包括老爺奶奶的支持！

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駕駛跑車到醫院樓下舉牌

老爺奶奶想盡快見孫仔，並探望新抱，希望她不會感到孤單和悲傷，想出安全、富創意又觸目的探望方法。BB的祖父母Tod和Judy駕駛著亮麗的橙紅色跑車，2人各手持一張白色大卡紙，寫上標語「歡迎杰克」（Weclome Jack），隔著10層樓從窗戶向BB打招呼。

Jarrod在太太的病房窗邊放置一個閃爍的紅色LED燈，讓樓下的爸媽容易找到他們，而產後的Stacy興奮地在窗邊高舉初生BB，示意讓兒子跟初見面祖父母打招呼，場面有趣又感人。

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感恩家人陪伴

Stacy跟BB已出院回家休養，她跟丈夫感恩有家人的支持，陪伴他們與孩子在疫情下成長，一起面對困難。此外，他們一家非常感謝醫護人員的幫忙。

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責任編輯：王明芳