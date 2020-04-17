【新冠肺炎】醫管局前行政總裁梁栢賢首度公開談疫情　須及時追蹤確診及緊密接觸者

▲ 前衞生防護中心總監+醫管局行政總裁梁栢賢指今次疫情下，無論是前線或後勤的醫護都做得很好。（網上截圖）

本港曾經歷過2003年沙士之後，再面對今次新冠肺炎疫情，市民做足防疫措施，添馬台昨日（16日）上載醫管局前行政總裁梁栢賢退任後，首次公開談疫情的片段，他指出是次疫情下，本港的醫護人員表現非常出色。

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梁栢賢在片段中接受衞生防護中前總監曾浩輝訪問，他表示新冠肺炎疫情和沙士時最大的分別是市民在公共衛生意識方面已經有所增強，只要走到街上，會見到大約九成九的市民都已經戴上口罩，而且由於電子系統的進化，醫療衛生及公共衛生系統上也能有協調。

他又指出鋒對整個疫情控制有兩方面，首先當有個案入院時，要依靠衞生署同事追蹤確診及其緊密接觸者。此外，如果發現有社區爆發，需要入院時或需要隔離緊密接觸者，就需要用到醫院的設施，因此醫院內的通報系統也十分重要，他指現時的處理也很有效率，本港在每日公布疫情資料方面亦十分快速。

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被問到衞生防護中心和醫管局的工作，哪一個會比較困難，梁栢賢笑言兩項工作都十分困難，但最重要仍是為團隊精神，醫護需要互相支持和鼓勵，又提到市民對醫護團隊的支持也十分重要，認為在整個疫情下，無論是前線或是後勤的醫護人員都已經表現得非常出色，形容對於公立醫院團隊表現十分感動，也為他們感到驕傲。

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責任編輯：郭家穎