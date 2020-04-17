【預防登革熱】噴驅蚊劑太多可致兒童昏迷 消委會教路五大驅蚊產品貼士
社會 13:00 2020/04/17
本港出現今年首宗本地登革熱個案，消委會提醒市民要驅蚊防疫。消委會於社交網站發帖稱，早前檢視45款常見驅蚊產品，包括31款驅蚊劑和14款驅蚊貼，發現部分驅蚊劑並無列明所含驅蚊成分的濃度。
【驅蚊實測】9種驅蚊產品大比拼 不怕蚊咬人肉實測邊款產品最有效【有片】
- 驅蚊產品含不同成分及時效，例如主要的驅蚊成分包括避蚊胺(DEET)、丁基乙酰氨基丙酸乙酯(IR3535)、香茅油、對-薄荷烷-3,8-二醇(PMD)及甲基壬基酮(IBI-246)。
- 被廣泛使用的避蚊胺，如濃度少於10%，有效時間只有1至2小時；但濃度達30至35%，有效時間則會增長至6小時。
- 外出時可選用含避蚊胺既驅蚊劑，但要注意濃度，根據衞生署衞生防護中心建議，成人及兒童使用避蚊胺的濃度，分別不應超過35%及10%。
- 6個月以下的嬰兒不應使用含避蚊胺產品。
- 小心驅蚊成分會溶掉膠質物品，例如含避蚊胺和丁基乙酰氨基丙酸乙酯成份的產品，可溶解膠質物品或某些合成纖維。
TOPick曾解構噴驅蚊劑成分，如果濃度太高，有機會致兒童昏迷，即看：【下一頁】
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責任編輯：吳卓峰