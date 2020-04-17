入行15年從未奪獎心灰意冷　劉心悠想退出娛圈領養小孩

▲ 劉心悠表示想退出娛樂圈。（經濟日報圖片）

早前於電影《乜代宗師》中與黃子華合拍打拳的藝人劉心悠，原來已入行15年。當年於大學2年級時放棄最愛的設計學位，而投身娛樂圈，甫出道便做女主角。劉心悠多年來演過多部電影及劇集，但卻未曾奪過任何獎項的認同。

計劃做未婚「媽媽」

劉心悠早於2004年已入行，當年透過做模特兒拍廣告及拍電影而為人熟悉。2006年，她提名競逐金像獎「最佳新演員」，最終未有奪獎。

▲ 劉心悠計劃領養小朋友。（經濟日報圖片）

2011年，劉心悠於內地電視劇《步步驚心》中演馬爾泰•若蘭，非常受觀眾歡迎。2018年，她參演劇集《宮心計2深宮計》內演元玥（玲瓏公主）一角，甚受歡迎。

投入娛圈拼搏多年，雖然早已是女主角之位，但未有獎項嘉許難免令劉心悠感到心灰意冷，她接受傳媒訪問時表示有時真的想退出娛樂圈，不過現時仍未對演戲感厭倦，但已計劃領養小朋友，做未婚「媽媽」。

熱愛運動 從不停步

劉心悠今年39歲，下年便踏入40歲，不過她從未讓自己停下腳步。除了來回中港拍電影及電視劇外，熱愛運動的她更是渣打香港馬拉松的常客，連續參加比賽多年。

▲ 劉心悠熱愛做運動。（圖片：富衛）

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一直都熱愛做運動的劉心悠曾接受TOPick專訪時指自己鐘情跑步、網球、瑜珈，及跳舞等，只要是可拉筋伸展的運動她都喜歡。

她謂：「初時其實只想排毒流汗，但發現以這個原因支撐做運動的志不夠堅定也提不起勁，所以慢慢學習愛上運動，便愈做愈多。」

去年，她更突破自我學習自小害怕的游泳，及為拍戲從零起學習拳擊。

▲ 劉心悠去年曾到北極跑馬拉松。（Instagram圖片）

當時為拍攝《乜代宗師》，劉心悠花時4個月學西洋拳，一星期3次的頻繁訓練令她的身體滿佈瘀傷及發生肌肉撕裂的情況，又影響身材，不過敬業的她不但沒有放棄，更因此改變對打拳的看法。

之後她又克服挑戰，學習一直不敢接觸的游泳。她更在去年中遠赴北極參加全球最嚴寒的馬拉松盛會，在寒冷的天氣完成半馬賽事，不停挑戰自我。

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