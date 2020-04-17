無業男認旺暴去年出獄　涉遲返宿舍被控不遵守監管令

▲ 案件押後至6月19日再訊，被告吳挺愷獲准保釋，期間不准離港。（經濟日報資料圖片）

28歲無業男於2016年參與旺角暴動被捕，其後認罪及判囚28個月，去年出獄後須接受監管令，他涉於去年11月期間於門禁時間過後才返回監管宿舍，被控3項不遵守監管令罪。案件今（17日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至6月19日再訊，以待辯方提供法律意見，被告准保釋，期間不准離港。

被告吳挺愷（28歲），報稱無業，被控3項不遵守監管令。控罪指，被告於2019年11月11、13及14日，沒有遵守同年5月20日向他發出的監管令條件，即入住監管宿舍，以及除工作或獲批准的假期外，必須留在該樓。

控方今要求聽取答辯，辯方申請案件押後，指今早才收到控方文件，及須向被告提供法律意見。裁判官押後案件至6月19日再訊，被告續准以現金1,000元保釋，另須居住在報稱住址，以及不准離港。

資料顯示，吳於2017年承認暴動罪，其後被判囚28個月。據悉，被告的監管令於去年已完結。

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記者：王仁昌