【推出新歌】Eric Kwok北海道錄新歌MV　太太葉佩雯任MV監製

▲ Eric Kwok於北海道錄新歌MV

相隔6年，Eric Kwok郭偉亮再度推岀單曲《Ripboy》，以Eric Kwok自己最愛的滑雪為題材，憑經驗分享型格。Eric Kwok更加從滑雪中取得創作靈感。新曲《Ripboy》在作曲、填詞、編曲和監製上Eric也全程參與。

▲ Eric Kwok將滑雪過程收錄在MV當中。(照片由Eric Kwok提供）

填詞方面，Eric Kwok與林若寧一起構思，加上和張子堅合作編曲，透過新歌唱出「要Chok又要型」的獨特態度！

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挑戰雪地錄音拍MV

滑雪經驗超過20年的Eric Kwok，每年都會出埠滑雪。最難忘的是幾年前在北海道滑雪期間，要滑過一條鐵板，這個高難度的動作令他手臂骨折。今次為了再度挑戰自己，他返回失敗的地方不斷嘗試，克服這個陰影。

▲ 在北海道拍攝MV要看天氣。(照片由Eric Kwok提供）

最後Eric Kwok把整個挑戰過程記錄，並放在《Ripboy》的MV中。



Eric Kwok表示：「重回舊地見到那條曾經令我斷手的鐵板，好像見到一隻大怪獸，我不停同自己講要征服它。最後不斷嘗試，將成功的畫面收錄在MV中，對我而言很有紀念價值！」

▲ Eric Kwok滑雪經驗豐富。(照片由Eric Kwok提供）

除此之外，Eric更第一次嘗試在雪地上錄音，他將錄音室移到户外滑雪場，他認為這是一個嶄新嘗試。

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太太葉佩雯任MV監製肩負航拍重任

太太葉佩雯(Grace)是Eric Kwok滑雪的好同伴，這次的北海道MV，Grace更化身監製和拍攝航拍鏡頭，事前Grace更接受一連串練習：「我們在香港已經花了一個星期來練習航拍，要捕捉滑雪時候的畫面是非常有難度，所以我感到非常大壓力。」

▲ Eric Kwok再度推出新歌。(照片由Eric Kwok提供）

在北海道，每天都要因應當日天氣狀況，再決定如何進行拍攝，Eric Kwok坦言：「今次《Ripboy》MV自編自導自演，單單是雪地拍攝，我都去了北海道幾趟，希望可以捕捉到最佳畫面。由拍攝到後期工作，足足用了一年時間完成，這個作品可算是我入行以來最Eric Kwok的一次！」

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