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【基層悲歌】女兒失婚獨力湊女兼失業　中風伯伯收到善心救濟品感動流涕

健康 13:44 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

中風伯伯收到善心救濟品感動流涕。

在新冠肺炎衝擊下，不少基層人士手停口停，馬來西亞一名中風伯伯，其女兒不僅失婚需獨力照顧女兒，現時更失業，該名中風伯伯近日收到善心人士贈送的救濟品，感動得痛哭。

有網民在「馬來西亞新冠病毒COVID-19病毒分享消息站」圖文並茂發帖稱，該名中風伯伯的女兒，是一名單親媽媽，需獨力照顧女兒，加上現時其女兒失業，幸有善心人士贈送救濟品，該名伯伯收到救濟品後，感動到就嚎啕大哭。

帖文稱，在馬來西亞，真的還有很多孤獨、不幸的長者，確實需要社會的關注：

我們有能力的就必須伸出援手幫忙他們，有錢的出錢，有力的出力...

【基層悲歌】繁華都市下的暗角人群　90多歲伯伯拎免費飯「偷多碗湯」

帖文同事感謝上一輩的長者，當初對社會的發展做出一份貢獻，才有今天的馬來西亞。

帖文一出引起網民熱議，大批網民紛紛稱見到相片感到心酸，「謝謝好心人幫他們，感恩世上有有心人！」、「真的很感動，感恩有你！」、「多多關照老人家、善有善報！」至於有網民質疑中風伯伯家中為何有空氣淨化器，該名網民認為，也是好心人贈送。

【基層悲歌】獨居伯伯疫情下失業斷糧　從荃灣徒步行到油麻地拎免費飯盒

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責任編輯：羅嘉欣

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