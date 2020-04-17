【英國疫情】曼徹斯特居民花園上演Bear Bear Show　疫境中為鄰居帶來歡笑

▲ 新冠肺炎疫情下，英國實施居家令，在曼徹斯特有居民每天在自家花園上演Bear Bear Show，看這幅穿著芭蕾舞裙的小熊場景，實在太可愛了。（圖片被訪者提供）

新冠肺炎疫情持續，英國暫代首相職務的外相藍韜文剛宣布，英國將延長居家令最少多3星期。截稿為止，英國新冠肺炎確診人數達98,476宗，死亡個案則有12,868宗。縱使面對新冠肺炎疫情，但英國人仍然會互相關心，就好像在曼徹斯特，有居民便每天在自家花園上演熊Bear Bear Show，希望在疫情下，能令大家見到會心微笑。

已移居英國的香港人黃美玉，居住在曼徹斯特南面的Heaton Moor，她發現相隔她居住地方幾條街有一戶人家，每天都在自己花園擺放人般大的熊Bear Bear，然後就設計不同的生活場景，成為當地居民打卡呃like熱點。

兩隻熊Bear Bear一如人般，生活多姿多采，跳芭蕾舞、露營、打網球、玩Board Game，還有日常生活如工人般修路建築、熨衫、吸塵、煮食、換車軚，當然剛過的復活節，還弄到一地的復活蛋，搞到復活兔熊媽媽要出動吸塵機去打掃。真佩服這戶人家怎能想到這麼多點子，而且有這麼多道具可以配合。

▲ 一地復活蛋，要麻煩復活兔熊媽媽用吸塵機去打掃。（圖片被訪者提供）

▲ 新冠肺炎疫情下，熊Bear Bear又怎可以不做點運動呢？（圖片被訪者提供）

當然不是每個人都可以大龍鳳般做這「偉大工程」，但小小心意也可以令整個社區感到人間溫暖。像黃美玉便在自家花園的外牆，用粉筆寫上多謝NHS（國民保健署）的醫護人員及主要的工人。

▲ 黃美玉在自家牆壁寫上多謝醫護人員的字句。（圖片被訪者提供）

我們好幸運，可以在家工作，還可以照出糧，但醫護人員、收垃圾工人及老人院照顧者，就不可以，如果沒有他們繼續辛勞工作，就大件事。

意大利老人院就發生職員因住院老人感染新冠肺炎而將老人家遺棄，導致乏人照顧9人死亡的事件。

▲ 有人在垃圾桶上，寫上多謝收集垃圾的清潔工字句。（圖片被訪者提供）

以往黃美玉每月都有去老人院探訪老人家，但現在謝絕探訪，她只能買些復活蛋放老人院門口，讓職員派發給老人。

老人家平日只是坐在客廳看電視，或攤在床上無所事事，很淒涼。我們去探訪他們，會帶Ukulele（夏威夷小結他）去彈奏唱歌，會發現老人家真的會醒晒，手舞足蹈，很開心。

▲ 黃美玉認識有位七十多歲的婆婆，在復活節特別織了70個小雞送給老人家，可以盛載復活蛋，好有心思。（圖片被訪者提供）

記者：何小雲